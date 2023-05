El albertismo sigue pidiendo internas y descarta a CFK 2023

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , aseguró este sábado que las diferencias internas en el Frente de Todos "se van acomodar" de cara a las próximas elecciones. Aún así, la funcionaria que responde al Presidente, Alberto Fernández , sostuvo con que "no es tiempo de listas únicas y no hay posibilidad de síntesis", al descartar una eventual postulación de Cristina Fernández de Kirchner , una versión que tomó fuerza en las últimas horas.

En diálogo con la AM750, la ministra insistió en la necesidad de que el mandatario y la vicepresidenta se junten para "definir las reglas de juego" y consideró que "no es tiempo de listas únicas" porque "no hay candidato de síntesis". "Cristina ya dijo que no va a ser candidata y tenemos que trabajar en ese escenario", agregó, al mismo tiempo que destacó a su par del Ministerio de Economía, Sergio Massa, como uno de los presidenciables.