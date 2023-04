TODOS CONTRA TODOS El multiverso del Frente de Todos: las variables para las PASO en la previa de CFK El jueves, Cristina habla por primera vez desde el renunciamiento del Presidente. Escenarios, antecedentes y un consenso que no aparece.

En 2005, Cristina Fernández de Kirchner usó el Teatro Argentino de La Plata como escenario de lanzamiento de su candidatura a senadora, con la que desafiaba el poder del duhaldismo. Volvió a utilizar ese atril en 2007 para oficializar su postulación presidencial, después de que Néstor Kirchner no hiciera lo que los intendentes le pedían: que buscara su reelección. En 2009, el gigante edificio de cemento fue protagonista de otra bisagra de la mitología K: la presentación de la Ley de Medios. Fueron tres años impares, como 2023.

Por iconografía, la presentación de la vicepresidenta prevista para este jueves no parece ser un acto más, al menos en la previa. Tampoco por la fecha: el 27 de abril de 2003 fueron los comicios que posibilitaron la llegada del apellido Kirchner a la Casa Rosada. El título de la "charla magistral" remite a ese hecho fundacional del espacio político, dos décadas después integrado en un Frente de Todos que vive en un multiverso de Schrodinger: como el gato de la caja, todos los andamiajes electorales del oficialismo para las PASO tienen las mismas chances de materializarse. CFK develará el misterio, pero podría no hacerlo este jueves.

La respuesta al clamor

Hasta ahora, Cristina Kirchner no se pronunció desde el renunciamiento de Alberto Fernández a buscar su reelección. Era algo que quería el cristinismo desde hacía tiempo. Ella incluso había marcado el camino a seguir, no una, sino dos veces en las que aseguró que no sería candidata "a nada" en 2023. A partir de entonces se prendió el motor del clamor alimentado con plenarios en los que Máximo Kirchner se mostró como el más escéptico a un cambio de opinión de su madre. Así como los tiempos apremiaban al Presidente para que definiera su juego electoral, contó Letra P que la vice también prepara una pronta respuesta.