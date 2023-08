La tribalización legislativa acecha a Juntos por el Cambio en Córdoba

Representante férreo del “intendentismo”, Carlos Briner fue una de las voces críticas del radicalismo en la previa de la campaña electoral. Compañero de Ramón Mestre (h) en la fórmula de 2019 para la gobernación, siempre alzó la voz en torno al poco espacio que se les dio a los referentes del interior en el partido centenario. De hecho, fue a junto a Prunotto y Gustavo Benedetti , uno de los promotores del núcleo Radicalismo Auténtico , que agrupó a jefes comunales radicales que pasaron a engrosar las huestes de Hacemos Unidos por Córdoba . Pese a ello, el actual intendente de Bell Ville no acompañó el pase al oficialismo local .

“Tengo muy buena relación con la cúpula del PRO de más arriba que con la de más abajo’”, asevera y remarca su compromiso para la victoria de Bullrich.

En Juntos por el Cambio fui honrado con la designación de candidato a legislador departamental. Junto con María Elisa Vidal como suplente, replicaremos en la Legislatura Provincial, todo el esfuerzo, empeño, dedicación y experiencia que pusimos como intendentes municipales. — Carlos Briner (@carlosbriner) May 8, 2023

Sin embargo, reconoce: “No hemos podido reunirnos todos. A algunos compañeros de bloque los conozco, pero no a todos. Salvo algunas reuniones informales, no se diagramó un plan de acción”.

No sin lógica, los movimientos cuentan con altos grados de informalidad, ya que Juntos por el Cambio apuesta mucho en los próximos turnos electorales en Río Tercero y Villa María.

Transversalidad total

La conformación de la cámara tiene varios puntos a tener en cuenta y un detalle no menor: la importante cantidad de exintendentes abre un panorama completamente distinto. Como indicó este portal, desde El Panal lo tienen bien claro. “El Ministerio de Gobierno será muy político”, lanzaron.

En ese marco, Brinner ensayó una especie de estrategia junto a otros intendentes, sean o no de su espacio. “Todos queremos tener un trabajo serio y que nos vaya bien. Queremos producir cosas positivas”, explicó antes de remarcar que desde el oficialismo “nos van a tirar con anchoas”. “No esperamos papanoelismos. Vamos a hacernos fuertes entre nosotros”, sostuvo el jefe comunal a sabiendas del nuevo rol que tendrá la UCR.

El peligro de la fragmentación asoma como posible, sobre todo si se tiene en cuenta que el objetivo de Llaryora es consolidar el Partido Cordobés, con opositores incluidos.

En #EstaciónJuárezCelman, la pujante localidad de mi compañera de fórmula @myriprunotto, nos reunimos con diferentes dirigentes de la UCR, el Pro y de diversos sectores de #Córdoba para seguir fortaleciendo y estructuado nuestra coalición, de mirada amplia, unidad y consensos. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 21, 2023

El operativo “alambrar” el bloque de futuras filtraciones (por no decir grietas) comenzó poco después de la ajustada victoria del sanfrancisqueño sobre Luis Juez. “Si no actuamos rápido, podemos dejar el control del partido en manos del peronismo”, lanzó hace un mes un dirigente boinablanca. "Si pierde Patricia, algo van a tener que hacer para gobernar. No va a ser fácil con Massa o Milei", enfatizan.

El alerta es claro.

Tripa y corazón

Tras tres derrotas electorales seguidas en lo que otrora era su territorio, el músculo juntista todavía se encuentra en proceso de rearmado y terapia, más allá de los anabólicos que se inyectan desde arriba de cara a los comicios de octubre.

Ese aspecto puede repercutir en el “nuevo” espacio tendrá representantes los cuatro partidos integrantes de la coalición: PRO, Unión Cívica Radical, Frente Cívico y CC-ARI. “Todavía no definimos sin vamos a ser un solo bloque o si vamos a presentarnos como un interbloque”, expresa a Letra P, Dante Rossi, uno de los dos legisladores radicales que repite mandato junto a Daniela Gudiño. “Casi que nos juramentamos mantener la unidad. Ya las heridas de la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich fueron saldadas”, lanza el representante del núcleo alfonsinista.

La cuña en medio de la discordia será, seguramente, la vicegobernadora. Tanto Rossi como Briner, reconocieron buena relación, más allá del proceso de desafiliación que lleva adelante el partido radical para con la exintendenta de Estación Juárez Celman.

“Lo partidario va por separado”, explicó Rossi, dando por descartada la expulsión de Prunotto. “Vamos a acompañar las leyes que creamos que hacen falta. Pero también llevaremos al recinto nuestras bandera de campaña”, adelantó. “Desde el acto de lanzamiento de Radicales Auténticos, a fines del año pasado, no tuve más contacto. Habrá que aceitar la relación, recuperarla”, indica el bellvillense.

En definitiva, tras tres derrotas electorales seguidas en lo que otrora era su territorio, el músculo juntista todavía se encuentra en proceso de rearmado y terapia. Con octubre a la vista, el camino hacia el 10-D está lejos y las fluctuaciones parecen ser varias.