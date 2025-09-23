La emoción de Toto Caputo: Donald Trump confirmó salvataje y el Banco Mundial adelanta u$s 4000 millones

Toto Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y el canciller Gerardo Whertein en su viaje a Estados Unidos para buscar apoyo en medio de la crisis.

Toto Caputo y Javier Milei lograron que Donald Trump confirme un salvataje financiero que permitirá cumplir con los compromisos de deuda por u$s 8600 millones hasta fin de 2026. También el Banco Mundial anunció que adelanta el envío de u$s 4000 millones. El combo de anuncios hizo que bajen el dólar y el riesgo país.

El ministro de Economía le confirmó a TN que la asistencia que hará el Tesoro de Estados Unidos implica fondos : "Hablamos de una cifra específica, pero más no puedo decir. Fue algo histórico. Superó mis expectativas. Con lo que se escuchó del presidente (Donald Trump), problemas no va a haber", aseguró desde Nueva York.

No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!

Ante la pregunta por la asistencia financiera a la Argentina, Trump respondió: "No creo que necesiten ningún rescate".

El ministro no pudo ocultar su sorpresa. Lo cierto es que el apoyo vía redes sociales alcanzó para calmar a un mercado al rojo vivo la semana pasada. Falta conocer la letra chica del acuerdo con el que el Tesoro de Estados Unidos blindará los pagos de deuda.

De todas maneras, el presidente estadounidense no ahorró elogios para Milei e incluso le brindó su apoyo para la reelección en un momento crítico de la gestión libertaria. Pero el mercado sabe lo importante que es el respaldo, aunque aún no se haya anunciado oficialmente un acuerdo financiero.

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.



"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder…"

Trump también lo sabe y le dejó como recuerdo su posteo en redes sociales en papel. Asimismo, Caputo confirmó también que la reunión pautada con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, será este miércoles.

El Banco Mundial sumó su granito

El Banco Mundial anunció que acelerará su apoyo a la Argentina, combinando financiamiento para el sector público con inversión y movilización del sector privado, para desplegar hasta u$s 4000 millones en los próximos meses en respaldo de la agenda de reformas y de crecimiento a largo plazo del país, según se comunicó oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970546206335213658&partner=&hide_thread=false Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!



El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

Ese monto forma parte del paquete de asistencia por u$s 12.000 millones anunciado en abril, pero se concretará en pocos meses, confirmaron a Letra P desde el organismo internacional.

“Este paso refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, detalla el comunicado, que fue celebrado en redes sociales por el equipo económico, en un contexto en el que las noticias ya muestran impacto en los mercados.

BID ampliará financiamiento

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que expandirá sus operaciones en Argentina en los próximos quince meses, en línea con la Estrategia País aprobada por su Directorio Ejecutivo en julio. El plan prevé un respaldo integral que combina financiamiento soberano e impulso al sector privado.

El programa del BID incluye financiamiento soberano e inversiones a través de BID Invest y BID Lab, con el objetivo de apoyar tanto la innovación como los proyectos de capital privado. El organismo destacó que la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región.

La Estrategia País contempla como prioridades la consolidación fiscal, la modernización de la infraestructura, el aumento de la competitividad y la promoción de nuevas inversiones privadas, con especial foco en sectores estratégicos.

El organismo multilateral prevé aprobar cinco operaciones nuevas para el sector público por un total de u$s 2.900 millones este año. Los fondos estarán destinados a reformas estructurales y a programas de fortalecimiento económico.

En paralelo, se canalizarán u$s 1.000 millones mediante BID Invest hacia sectores como energía, minerales críticos, servicios de salud, conectividad y financiamiento de pymes a través de entidades financieras locales.

El financiamiento forma parte de un paquete de hasta u$s 10.000 millones para los próximos tres años, enmarcado en el programa vigente con el FMI.

Impacto en los mercados

Las expectativas financieras dieron un giro de 180 grados desde la mañana del lunes y continuaron en la misma tendencia este martes. El dólar retrocedió a niveles previos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y cerró a $1363 en el Banco Nación, acumulando una baja de $108 en lo que va de la semana.

El riesgo país perforó el piso de los 1000 puntos básicos, al caer a 964 tras haber superado los 1500 la semana pasada. También los bonos escalaron 6,5% y las acciones argentinas en Wall Street avanzaron 5%.

El anuncio de la eliminación de retenciones a granos y carnes para adelantar la liquidación de u$s 7000 millones, junto con la confirmación de una vía alternativa de financiamiento por parte de Estados Unidos tras el compromiso verbal del secretario del Tesoro, Scott Bessent, dieron aire al Gobierno en medio de la incertidumbre.

Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario.



Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

“La contundencia del apoyo logró revertir la expectativa negativa en torno al pago de la deuda y a la disponibilidad de divisas. El saldo financiero de hoy es indudablemente positivo y los efectos ya comenzaron a observarse”, resumió la consultora MAP.

No obstante, los analistas advierten que “el esquema de bandas luce agotado, dado que no ha permitido acumular reservas internacionales, condición clave para recuperar el acceso a financiamiento externo a un dígito”.

En esta línea, el analista financiero Christian Buteler destacó que los futuros del dólar “siguen corrigiendo a la baja”, algo que celebró en redes sociales el director del Banco Central, Federico Furiase.

“Ganancia del BCRA = esterilización de pesos. Sigue mejorando el balance del BCRA”, escribió en respuesta a un posteo que destacaba que la autoridad monetaria ya recuperó casi la mitad del costo fiscal de la eliminación de retenciones en el mercado de futuros.

Una nueva oportunidad para sumar reservas

El Gobierno podría recomponer sus reservas si logra comprar dólares a un precio más bajo que el de sus ventas recientes. Según cálculos del mercado, el Banco Central ganó u$s 2600 millones en futuros por apostar a un dólar en baja, aunque vendió u$s 1100 millones en sólo tres días la semana pasada.

“El rescate del Tesoro norteamericano debe aprovecharse para iniciar el camino de la acumulación de reservas. Será un recorrido largo del que no podemos desviarnos”, sostuvo el director de Equilibra, Martín Rapetti.

“La alternativa más sensata sería avanzar hacia un régimen de flotación administrada, con un tipo de cambio algo más alto que facilite la acumulación de divisas y habilite nuevas colocaciones de deuda en los mercados internacionales, que aseguren al menos el rolleo de capital”, agrega el informe de MAP.