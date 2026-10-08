En Rosario, Alberto Biglieri suma respaldos con la mira puesta en el Consejo de la Magistratura

El candidato a representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Biglieri, participa de múltiples actividades en Rosario.

El candidato a representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación , Alberto Biglieri , visitaba este jueves a Rosario con una agenda académica e institucional que incluyó actividades en la Universidad Nacional de Rosario , el Colegio de Abogados de Rosario y la Casa del Foro .

La visita del candidato de Unidad en Defensa de la Abogacía, Lista 3 se produce pocos días después del encuentro que mantuvo con el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , con quien analizó la situación de la Justicia y los principales ejes de su espacio.

“Santa Fe tiene una tradición jurídica e institucional muy importante y para nosotros es fundamental escuchar qué está pasando acá. El Consejo no puede mirar la Justicia solamente desde Buenos Aires. Las realidades del interior tienen que formar parte de sus decisiones”, sostuvo Biglieri.

Entre los principales desafíos que plantea su espacio aparece la necesidad de que se recupere la confianza en el sistema judicial. Para el candidato, la pérdida de credibilidad también afecta la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en las instituciones.

Biglieri vinculó esa situación con la necesidad de contar con buenos jueces, concursos transparentes, menos vacantes y tribunales más eficientes. La selección de magistrados es uno de los temas que presenta para el debate en Rosario .

El Consejo de la Magistratura y la selección de jueces

La actividad central en la agenda de Biglieri será su presentación en el III Congreso sobre las Funciones del Consejo de la Magistratura, organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Biglieri participará del panel dedicado a la representación de la abogacía y los desafíos del organismo. Uno de sus planteos está relacionado con el peso de la experiencia profesional en la selección de magistrados.

“El abogado que pasó veinte años ejerciendo, litigando y recorriendo tribunales tiene una experiencia que la Justicia no puede desaprovechar. No tiene menos experiencia que quien hizo su carrera dentro del Poder Judicial. Tiene otra experiencia y esa trayectoria tiene que ser reconocida”, afirmó.

El dirigente cuestionó los márgenes de discrecionalidad que pueden existir en los concursos para cubrir cargos judiciales. En ese sentido, planteó que los criterios deben estar establecidos antes de cada proceso y que los resultados deben respetar el orden de mérito construido.

“Si hubo un proceso de selección y se construyó un orden de mérito, ese resultado tiene que ser respetado. Las reglas tienen que conocerse de antemano y después cumplirse. Eso también construye confianza”, señaló.

La agenda de Alberto Biglieri en Rosario

Durante su visita a Rosario, Biglieri tiene previsto un encuentro en la Facultad de Derecho de la UNR y una reunión con autoridades del Colegio de Abogados de Rosario. Cerrará la jornada participando de la presentación de la Lista 3 en la Casa del Foro.

La relación con los colegios profesionales ocupa un central en el planteo electoral de Unidad en Defensa de la Abogacía. Biglieri sostuvo que la representación de los abogados debe continuar después de la elección y traducirse en una presencia permanente en las instituciones profesionales.

“La representación de los abogados no puede terminar el día de la elección. Tiene que seguir en cada colegio, escuchando los problemas del ejercicio y llevando esas prioridades al lugar donde se toman las decisiones”, afirmó el candidato.

La elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación se realizará el próximo 20 de octubre. Se elegirá a cuatro representantes del sector, en una disputa en la que la Lista 3 buscará ocupar tres de las bancas.

Biglieri aseguró que su espacio cuenta con un equipo con experiencia profesional e institucional, una integración federal y respaldo en distintos puntos del país. La propuesta tiene como ejes la defensa del ejercicio profesional, la independencia y una representación activa de la abogacía en el Consejo.

La lista cuenta, además, con el respaldo del exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra y reúne abogados de distintas provincias y generaciones. En Rosario, el candidato busca reforzar esa estructura electoral con una agenda centrada en el funcionamiento de la Justicia, la selección de magistrados y las demandas de los profesionales del derecho.