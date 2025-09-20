Rosario: la eterna crisis de Newell's divide a la oposición, que pugna por un guiño de Chiqui Tapia

La eliminación de Newell's Old Boys de Rosario de la Copa Argentina encendió la interna política rojinegra. La caída ante Belgrano dejó en la cornisa al presidente Ignacio Astore , aunque en la oposición no hay consenso respecto al adelantamiento de las elecciones, pautadas para diciembre. Mientras tanto, todos pugnan por un guiño de Claudio Chiqui Tapia , mandamás de la AFA .

El candidato de UNEN , Ignacio Boero , reclamó la salida de la comisión directiva tras el traspié. “La dirigencia debe dar un paso al costado por el bien del club”, expresó en redes. La crisis complica al oficialismo, aunque las diferencias entre opositores parecen darle aire a Astore.

Es que si bien la oposición coincidió en cuestionar al oficialismo, se dividió respecto de la estrategia de Boero. Autoconvocados , el espacio que tiene a Julián González lanzado a la presidencia, acusó al empresario de UNEN de haber favorecido a Astore en la última asamblea: “Permitió que llegue a diciembre y maneje el mercado de pases, por eso también es responsable”.

“Eso no fue así, cuando llegó Christian Fabbiani todos se subieron a ese barco y se creyó que podía manejar el mercado”, replicaron cerca de Boero y lanzaron un dardo: “Gonzalez no puede hablar de antigüedad si él no la tiene, no va a poder ser candidato, no entiendo por qué insiste”.

D’Amico asoma la cabeza con la chapa del respaldo de Chiqui Tapia

El exvicepresidente Cristian D’Amico reapareció con un discurso de autocrítica en lo futbolístico y un repaso autoelogioso de su gestión institucional. Sus ataques al oficialismo lo reposicionaron en la carrera presidencial y su mayor activo es la relación que forjó con Chiqui Tapia, en contraste con el enfrentamiento del actual presidente con la AFA.

D’Amico también se mostró cercano al gobernador Maximiliano Pullaro, lo que alimentó rumores de un eventual acuerdo con el armado de Boero, respaldado además por el intendente Pablo Javkin. Sin embargo, en UNEN rechazaron esa posibilidad: “No hay ninguna chance de confluir con D’Amico”, advirtieron.

Pullaro Tapia Sclafani Damico Maximiliano Pullaro, Chiqui Tapia, Ariel Sclafani y Christian D'Amico

La carta Toviggino

La chapa que D'Amico ostenta es relativizada por un exaliado ahora convertido en enemigo: Juan José Concina, un nombre fuertemente vinculado a la política leprosa. Fue miembro de la comisión directiva que encabezó Eduardo Bermudez y se mantuvo fiel a D'Amico hasta el cierre de listas de 2021, cuando lanzó su candidatura a presidente, de la que luego desistió para apoyar a Astore.

"El armado de Boero tiene a Concina en las sombras, que es muy amigo de Pablo Toviggino", dicen cerca de UNEN para bajarle el precio al poder de fuego del que se ufana DÁmico. "Incluso fue quien manejo Central Córdoba de Santiago del Estero cuando llevó a Abel Balbo y a Omar De Felippe, que después termino ganando la Copa Argentina”, agregan.

concina balbo Abel Balbo y Juan José Concina

El poderoso jefe de Gabinete de la AFA es señalado cerca de la dirigencia de Newell's como responsable de fallos arbitrales perjudiciales con el club del Parque y su buena relación con el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, también despierta suspicacias.

Un encuentro sorpresivo con Astore

En medio del tembladeral, Autoconvocados informó que su candidato Julián González se reunió con Astore en Bella Vista. “La génesis del encuentro fue colaborar en un momento crítico”, explicó el dirigente, que bajó el tono a un eventual adelanto electoral. “Encontré a un presidente preocupado, dispuesto a terminar su mandato”, afirmó. Al mismo tiempo, descartó una confluencia electoral con el oficialismo: "Nosotros ya hicimos las alianzas".