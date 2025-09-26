FÚTBOL & POLÍTICA

Rosario: no hubo acuerdo para adelantar elecciones en Newell's y el club renovará autoridades en diciembre

Agrupaciones cercanas a Chiqui Tapia pidieron renuncias. Con una crisis institucional, pero también en el fútbol, el club no encuentra una salida.

Por Letra P | Periodismo Político
ignacio Astore fracasó en la presidencia de Newell's Old Boys de Rosario y buscaba adelantar las elecciones.  

La crisis institucional y deportiva que atraviesa Newell’s Old Boys de Rosario parece no tener fin. La reunión realizada este jueves para acordar el adelantamiento de las elecciones fracasó porque las agrupaciones que participan del proceso no lograran alcanzar un acuerdo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Chiqui Tapia, observan con atención lo que sucede.

El cronograma original, entonces, se mantiene: el club elegirá a sus nuevas autoridades el 14 de diciembre. La fecha le resta margen de maniobra a la nueva comisión directiva, que en pocos días deberá abonar deudas y conseguir refuerzos para el equipo de primera división para el inicio de un nuevo torneo, previsto para mediados de enero.

Cuestionado tras la derrota en el clásico con Rosario Central y la eliminación en la Copa Argentina, con un pasivo que alcanza los 24 millóneas de dólares, el presidente de la institución, Ignacio Astore, propuso que se votara a mediados de noviembre. Elevó, para ello, una nota a la Junta Electoral y convocó a una reunión con las agrupaciones opositoras para tratar el tema.

Ignacio Astore Claudio Tapia

Distintas maneras de llegar a una elección

Dieciséis agrupaciones que retiraron avales participaron del cónclave. También, algunos interesados que no forman parte de ningún espacio y a los que dejaron ingresar. Se necesitaba, para acordar el adelantamiento, la aprobación de todos, pero muchos plantearon que ni siquiera la unanimidad podía avalar la nueva fecha porque ese procedimiento contradice el estatuto del club, por lo que la decisión podía ser cuestionada legalmente.

Enredados en ese punto, debatieron la forma de lograr el adelantamiento. Algunos propusieron llamar a una asamblea extraordinaria para conseguir el aval, mientras que otros pidieron que renunciara la actual comisión directiva para que tomara el control la comisión fiscalizadora y pudiera hacer un llamado formal a elecciones.

Aunque era unánime la necesidad de adelantar los comicios, la forma de hacerlo trabó cualquier posibilidad de acuerdo. El cóncvlave se realizó en la sala de prensa del estadio Marcelo BIelsa. Se extendió durante una hora y media.

Los cinco miembros de la junta electoral estuvieron presentes y rechazaron el pedido de Astore de adelantar las elecciones. Explicaron que el pedido se realizó sin los formalismos necesarios que marca el estatuto y sin el acompañamiento de ninguno de sus pares de comisión directiva.

El amigo de Chiqui Tapia, a favor de las renuncias

La agrupaciones opositoras que tienen a Ignacio Boero y a Julián González como candidatos ya lanzados a la presidencia del club propusieron citar a una asamblea extraordinaria para que llamara a elecciones, aunque los tiempos para adelantar un mes el acto son ya demasiado acotados para lograrlo.

Los sectores más cercanos a Cristian D’Amico, candidato y cercano al presidente de la AFA, proponían la renuncia de Astore y de la comisión directiva para habilitar el llamado a elecciones.

También se puso sobre la mesa la posibilidad de que renunciara Astore y parte de la comisión directiva, pero que continuara en su cargo hasta diciembre el vicepresidente primero, Daniel Artuzzi. Otro camino con obstáculos insalvables: para que ello sucediera debían ser los propios renunciantes los que decidieran dar un paso al costado. Astore nunca esgrimió esa posibilidad.

La postura de la comisión directiva

La actual comisión directiva emitió un comunicado tras el encuentro en el que explica que presentó una nota a la Junta Electoral para lograr un adelantamiento de las elecciones para que la futura conducción “pudiera contar con un calendario más holgado para planificar y llevar adelante sus tareas de gestión”.

“Sin embargo, tras el intercambio de opiniones y la búsqueda de consensos, no se logró el acuerdo necesario para modificar el cronograma electoral establecido, por lo cual el mismo continuará según lo previsto originalmente”, explica el comunicado y llama a transitar el proceso electoral “con respeto, compromiso y madurez”.

