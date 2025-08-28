Córdoba: la Legislatura se prepara para la salida de Siciliano y arranca la pelea por su sucesión en el bloque

Los cambios que se generarán tras las elecciones de octubre impactarán no sólo en el Congreso . Si los números soplan a favor de Provincias Unidas , la Legislatura de Córdoba también tendrá modificaciones. El jefe del bloque cordobesista, Miguel Siciliano , podría ser el tercer diputado electo. Su posible partida ya mueve especulaciones.

El candidato del cordobesismo de Martín Llaryora , en la lista que encabeza Juan Schiaretti , podría ocupar una de las nueve bancas que los representantes cordobeses dejan el 10 de diciembre si se cumplen los escenarios que vienen marcando la encuestas, con cierta paridad entre el armado transversal del gobernador Martín Llaryora y La Libertad Avanza .

La oposición siente alivio por la potencial partida de un hombre de alto perfil en el cordobesismo y buena expectativa. También se preparan para otros cambios en la composición del cuerpo y, en especial, para la elección de la nueva autoridad de la bancada del PJ.

Ante la posibilidad de que Siciliano sea electo y su destino, desde el próximo 10 de diciembre, sea la Cámara de Diputados , la legisladora por la Unión Cívica Radical (UCR) , Alejandra Ferrero consideró que “la Legislatura tendrá más diálogo y va a confrontar menos”.

La referente de Rodrigo de Loredo en el recinto consideró que la ausencia del alfil cordobesista “va a permitir que se coordinen más estrategias y la labor parlamentaria fluya más”.

“Siempre digo que el desafío de construir consensos no es para cualquiera, es más fácil atropellar y censurar. Claramente no ha sido triunfo de Siciliano el poder arribar a consensos”, expresó a Letra P.

alejandra ferrero brensa austin de loredo.jpeg Alejandra Ferrero, jefa del interbloque Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba

La representante del MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, cree que la Legislatura vive una situación “muy crítica” y que “gran parte lo ha garantizado Siciliano”.

A su entender habrá una disputa interna muy fuerte para ver quién se queda con la jefatura de bloque. “Si bien es cierto que es un problema para el PJ porque no tiene liderazgos muy claros en la Legislatura, al mismo tiempo podemos decir que ya el mayor trabajo sucio ya está hecho”, disparó la dirigente.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Oscar Tamis, se manifestó expectante en conocer quién llevará el timón oficialista, aunque consideró: “No creo que cambien su forma”.

Con cambios en el horizonte, el exintendente de Oliva imagina actores nuevos “pero al oficialismo con el mismo libreto que hasta ahora”.

Los nombres que suenan

El reemplazante "natural" para ocupar la banca de Siciliano -dicen en los pasillos- sería el delasotista Carlos Lencina. Sin embargo, la puja tendrá otro foco entre quienes quienes un mayor perfil dentro de Hacemos Unidos por Córdoba.

leonardo limia legislador PJ cordoba.jpg Leonardo Limia, alfil de la senadora Alejandra Vigo

Dos nombres son los que empiezan a resonar. Leonardo Limia, alfil de la senadora y esposa de Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, con fuerte territorialidad en la zona de Punilla, es uno de ellos. Ya ejerció ese rol durante el último gobierno del ahora candidato de Provincias Unidas. Claro, que era muy distinto el contexto. En el tercer periodo la mayoría oficialista era aplastante.

Otro es Abraham Galo, legislador oriundo de la localidad de Bell Ville. Corredor y martillero público de profesión se desempeñó como secretario de Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de Córdoba, entre otros cargos.

Abraham Galo Abraham Galo.

Cambia, todo cambia en la Legislatura de Córdoba

La inminente salida de Siciliano no sería el único cambio que se avecina. En Encuentro Vecinal, habría rotación. Esto significa que el legislador Rodrigo Agrelo cedería su banca a Gerardo Grosso, abogado y pastor en la iglesia Cita con la Vida y luego ese espacio lo ocuparía Álvaro Zamora. Los legisladores mantienen sus actividades profesionales mientras ocupan las bancas.

Por otra parte, el diputado Oscar Agost Carreño, en disputa judicial con Mauricio Macri por la presidencia del PRO en Córdoba, es uno de los nueve representantes locales a los que se le cumple el mandato y, si no le salen las jugadas que tiene en mente para este turno electoral, volvería a donde fue electo: la Legislatura de Córdoba.

Agost Carreño fue electo en 2023 para ocupar una banca de Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba, pero pidió apartarse del cuerpo para continuar como diputado. Fue reemplazado por Tamis, quien debería volver a ceder la banca, algo que “estaba establecido desde el primer día”, indicó el legislador.

Cómo jugará el abogado -que integra Encuentro Federal en la cámara baja- en un recinto empatado es una de las incógnitas