Sin cepo, la agroindustria de Córdoba se ordena y Martín Llaryora juega su reelección a la economía

En la Sociedad Rural de Jesús María , donde influye el agrodiputado radical Luis Picat , aseguraron que con la banda libre de flotación de la divisa norteamericana el campo recuperará competitividad. Sin decirlo, avalan la lectura devaluatoria que Toto Caputo no está dispuesto a convalidar en la construcción del relato de la tercera fase del plan económico.

En Coninagro , donde manda Vanesa Padullés , aguardan ver la posición del dólar en los próximos días para determinar el precio final de la producción. “Esperamos que los costos de algunos insumos incurran a la baja, por la mayor posibilidad de importarlos. Sin dudas, con los productos que conservan aún derechos de exportación, la rentabilidad aún no será la mejor que podríamos alcanzar en función de nuestra productividad”, sostuvo a Letra P la productora rural que pidió por la eliminación de las cargas impositivas.

“Hoy esa cifra se presenta incierta y dependemos de lo que pase en el mundo. Con este dólar, el gobierno le devuelve competitividad al campo y va a tratar de estirar más y no restar. Las retenciones que sacó no las va a volver a poner, pero no creemos que las baje más”, analizan en la Rural jesusmariense que dirige Eduardo Riera.