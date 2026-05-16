Ezeiza: sin interna del peronismo y con oposición flaca, Gastón Granados se encamina a la reelección

De lograr el objetivo, como todo parece indicar, continuará la dinastía familiar, ya que en el municipio no hay una oposición que pueda hacerle peso y tampoco tiene que lidiar con dirigentes del peronismo que quieran disputarle la conducción del territorio, al menos por ahora.

El intendente de Ezeiza está cursando su primer mandato al frente del municipio, electo en 2023. Antes había ocupado la intendencia en diversas oportunidades pero de forma interina, por licencias que se tomó su padre, Alejandro Granados , en el cargo durante su último mandato entre 2019 y 2023.

En 2019 fue el primer candidato a concejal y también ocupó cargos en el gobierno local como jefe de Gabinete y secretario de Obras Públicas. Granados no dijo aún públicamente que irá por un nuevo período, pero ante la consulta de Letra P desde Ezeiza confirmaron que esa es la intención del jefe comunal.

Gran parte de la impronta que le pone a su gestión tiene que ver con la política de seguridad, en línea con la desarrollada por su padre. En las últimas semanas presentó a la Policía Local de Ezeiza, y firmó convenios con otros municipios por la temática, como Lanús.

Camino allanado

Todo parece indicar que el jefe comunal no tendría mayores inconvenientes para conseguir la reelección. En 2023 ganó la intendencia con el 60% de los votos. El segundo lugar fue para La Libertad Avanza, que puso como candidato al coordinador en el distrito, Pablo López, un dirigente que responde a Sebastián Pareja y obtuvo apenas el 23%, dejando a Juntos por el Cambio en el tercer lugar con el 12% de los votos.

En la elección legislativa provincial de 2025 Fuerza Patria arrasó. Se quedó con el 63%, uno de los porcentajes más altos de la provincia, dejando atrás a los libertarios que con una nueva postulación de López llegaron al 24%.

Desde su creación, Ezeiza está en manos de la familia Granados. Alejandro, “el sheriff”, fue electo intendente en 1995 cuando se creó el municipio, cargo que ejerció durante 28 años, hasta que en 2023 le abrió paso a su hijo. Solo en 2013 pidió licencia de su cargo de intendente para asumir como ministro de Seguridad de la provincia, tras su designación por el gobernador Daniel Scioli.

Consolidación de la vía del medio en la interna peronistas

Granados trabaja en tándem con un grupo de intendentes que busca posicionarse por fuera de la interna entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof y el kirchnerismo alineado con Cristina Fernández de Kirchner. Lo integran Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Achaval, Otermin, Granados y Mantegazza

A ellos, en el último tiempo se sumaron la intendenta Marisa Fassi (Cañuelas), Gustavo Menéndez (Merlo) y el exintendente de Berazategui Patricio Mussi, que va por un nuevo mandato luego del fallecimiento de su padrre, Juan José Mussi.

Pese a su pertenencia partidaria, Granados mantuvo siempre una postura propia ante diferentes temas. Meses atrás generó ruido cuando celebró la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o cuando después de la elección legislativa nacional de 2025 salió a reclamar más poder para los intendentes: “Tienen que entender que somos los que tenemos los votos”, lanzó.