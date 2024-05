Maximiliano Pullaro, el catch all de Santa Fe

LIBERTARIOS VS FEDERALES

Pullaro prioriza el santafesinismo como modelo de gestión. En medio año de gobierno rivalizó o empatizó con el presidente Javier Milei en función de la afectación de los intereses provinciales, pero a la hora de ejercer política, el oriundo de Hughes es una suerte de catch all.

Maximiliano Pullaro Axel Kicillof.jpg

Del cónclave y abrazo con Kicillof reluce su interés por dar un mensaje antigrieta. El bonaerense no es un nene malo para el radical; no está cancelado per se ni mucho menos en su lista de contactos. Al abrazarse con su par kirchnerista, Pullaro se expuso a la crítica de Milei.