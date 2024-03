Rogelio Frigerio: "La gente necesita creer, no aguanta otra frustración"

-¿Había muchos casos?

-Sí, había varios que cobraban dos y hasta tres sueldos.

-Decía, sobre el ordenamiento de la provincia…

-Disminuimos al 50% la planta política y la cantidad de contratados. Avanzamos en transparencia y eliminamos los gastos reservados. Hicimos cosas a las que otros no prestaban atención porque decían que no movía el amperímetro. Pienso lo opuesto: la sumatoria de estas políticas genera recursos para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos y sirve para dar el ejemplo.

-¿Piensan reestructurar la deuda en dólares?

-Sí, estamos en eso. La reprogramación de 2020 concentró el grueso de los vencimientos en este período de gobierno. Vamos a conversar con los acreedores y ofrecer un reperfilamiento. Siendo una provincia cumplidora, es un buen negocio sostener nuestros títulos públicos un poco más en el tiempo.

“La pelea” por Salto Grande y la cuestión energética

-Las cooperativas plantearon la posibilidad de comprar energía directamente a Salto Grande. ¿Hay posibilidades?

-Si se avanzara con la desregulación del mercado vamos a estudiar todas las acciones que permitan abaratar costos. Mientras tanto estamos planteando la posibilidad de un pago diferido de la última cuota de Enersa.

-¿Habló con el secretario de Energía?

-Fue lo primero que hice. Le manifesté que no permitiremos más esta discriminación que sentimos los entrerrianos respecto de lo que se nos paga por la energía que producimos. Somos una provincia que absorbe todas las externalidades de tener una represa pero nada de lo positivo. Queremos otro comportamiento de Nación a la hora de fijar regalías, excedentes de Salto Grande y la tarifa de la energía que nos compran para mandar al sistema interconectado. Es una pelea que vamos a dar, incluso por vía legal.

Rogelio Frigerio, Foto Letra P.jpg El gobernador entrerriano, en la antesala de su despacho, juntos a pinturas de José de San Martín y Justo José de Urquiza.

-Mencionó a la provincia como la hermana pobre de la Región Centro. ¿Qué piensa para revertir esa condición?

-Trabajamos en sintonizar la política impositiva. No quiero perder competitividad en la región por tener una política tributaria distinta, con mayor presión fiscal. Esa simetría hará que vayamos acercando posiciones.

“Las leyes son mejoradas con el aporte de la oposición”

-¿La legislatura acompaña los proyectos que envía el Ejecutivo?

-Hay conciencia sobre la situación dramática que atravesamos, mucha responsabilidad y eso se refleja en la dinámica de trabajo, por más que tengamos minoría en el Senado. Las leyes incluso son mejoradas con el aporte de la oposición.

-¿Tiene algo para decir sobre la denuncia de Laura Stratta sobre Gustavo Hein?

-Soy muy respetuoso de la lucha de las mujeres por defender sus derechos. Estamos trabajando con políticas públicas concretas porque la violencia de género es un drama que se vive en todo el país. Es una lucha por la igualdad de oportunidades. Hay que respetar y no banalizar esa lucha. Por eso prefiero no ahondar en este tema. Hay que ser respetuoso de las situaciones desesperantes que viven algunas mujeres en nuestro país.

No a la fusión del PRO con La Libertad Avanza

-Hay quienes sostienen que JxC no existe más. ¿Cuál es su postura?

-Sostuvimos los valores e ideas de JxC en el grupo de diez gobernadores. Mi preocupación es sostener las ideas y valores que generamos en Juntos por Entre Ríos. Trabajo para solidificar e incluso ampliar esta fuerza política, que nos permitió darle una opción distinta a los entrerrianos. Eso está más vivo que nunca.

-¿Juntos por el Cambio no está tan vivo?

-Juntos por el Cambio, en lo que respecta a los diez territorios que gobierna, está vivo y se expresa en esta férrea unión que tenemos los gobernadores.

-¿Hay dificultades para que los legisladores se sientan integrados y cuiden lo que fue Juntos por el Cambio?

-Eso existe con más claridad en el Senado; en Diputados con alguna división, que viene de antes. Lo importante es que haya una coalición que represente los valores y las ideas, después veremos cómo se cristaliza desde el punto de vista electoral o en los bloques del Congreso.

JM5_0002.jpg El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio concedió una entrevista exclusiva en su despacho a Letra P.

-¿Está a favor de una posible fusión del PRO con LLA?

-No creo que eso sea lo más inteligente. Sí creo que al Presidente hay que apoyarlo. La gente quiere que le vaya bien, necesita creer, porque no aguanta otra frustración. No hay una contradicción en apoyar al Presidente para que saque el país adelante, después del desastre que encontró, y la obligación que tengo yo de, con uñas y dientes, defender lo nuestro.

-¿Cuál es el lugar del PRO?

-Hay que hacer lo que esté a nuestro alcance para que la Argentina salga de esta situación desesperante. La mayoría eligió un cambio y no podemos ponernos en contra de esa voluntad. En este contexto, no queda otra que apoyar al gobierno.

-¿Qué sería que le vaya bien?

-Que pueda superar los problemas, evitar caer en la hiperinflación, salir de la recesión. Todos los argentinos de bien tenemos que apoyar esta posibilidad porque además es lo que la gente quiere. No tiene que ver con banderías políticas o mezquindades partidarias, tiene que ver con la necesidad que tenemos de superar estos problemas de la economía.

-¿El tratamiento de ley ómnibus es una estación para eso?

-Hay que apoyar las herramientas que el gobierno nacional planteó como indispensables para llevar adelante sus objetivos. En el aspecto fiscal, peleo por lo que le corresponde a Entre Ríos. No es incompatible acompañar y defender lo propio.

-¿Qué cambió con el nuevo tratamiento legislativo que se avecina?

-Aprendemos de nuestros errores. Esto hace que sea más optimista respecto de que ahora sí el Gobierno tenga la herramienta que está pidiendo. Hubo errores en la negociación legislativa y esos errores se asimilaron con una ley más acotada.

Javier Milei y las provincias

-¿Cambió la actitud del Presidente respecto a los gobernadores?

-No me hago cargo, porque ninguna de las expresiones que usó el Presidente nos toca en Entre Ríos. Hicimos un ajuste de la política más importante que el que hizo el gobierno nacional. No me siento ni me sentí nunca aludido, por eso no tengo por qué ofenderme.

-¿Macri es el mejor presidente para este PRO?

-Si el expresidente de la Nación y fundador del PRO a esta altura tiene ganas de llevar las riendas del partido, me parece que no hay nadie que se lo pueda discutir.

-¿Le parece mal que Larreta quede fuera de ese esquema?

-Tendríamos que estar todos dentro, pero cada uno decide qué rol quiere cumplir.