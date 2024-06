Enrique Cresto y Francisco Azcué, una alianza inesperada en Entre Ríos

Son tiempos distintos para la política en Argentina. Distintos o no conocidos hasta ahora. Tanto que en Entre Ríos empezó a suceder lo impensado: el exintendente de Concordia Enrique Cresto ( PJ ) y el actual, Francisco Azcué ( UCR – Juntos por Entre Ríos ), mostraron un acercamiento inédito. ¿Acuerdo electoral en ciernes o simplemente buenos modales?

Insólito podría parecer en tiempos de la vieja política, pero en la actualidad cobra algo de sentido lo que Cresto y Azcué empiezan a sacar a la luz: acuerdos que pretenden sortear los viejos mandatos. Desde hace unas semanas, ambos se tiran flores mutuamente. No se mostraron juntos todavía, pero pareciera ser que eso es lo que se viene.

En privado, “El Gringo”, referente de Evolución Radical , asegura que no reconoce otro líder del peronismo en Concordia que no sea Cresto. Le sube el precio y lo entroniza como opositor. La victoria, si logra la unión, sería aún más grande.

Animados por el recuerdo de las luchas independentistas y unidos por los ideales de la Revolución de Mayo, renovemos juntos la esperanza de reconstruir la Patria que amamos, consolidando la construcción de un país para todos, más justo y solidario. — Enrique Cresto (@EnriqueCresto) May 25, 2024

Casi en simultáneo, Azcué hablaba en un medio local de la necesidad de construir acuerdos. “Un gran acuerdo político y social”, declaró en una entrevista con Oíd Mortales Radio. Para despejar toda duda, aseguró que ese acuerdo debe incluir al peronismo, con Cresto adentro. “Hay muchas cosas que se hicieron bien, hay políticas públicas de la gestión anterior que hay que continuarlas. Pero no podemos quedarnos permanentemente en la crítica, en las peleas, en buscar culpables… Hay que avanzar. Y avanzar juntos”, señaló.

Concordia los cría, Kueider los une

La primera señal llegó de la mano de la ley ómnibus. Cuando todavía era una incógnita si el senador Edgardo Kueider haría caso omiso o no a lo que su partido de origen le pedía, llegó una foto que movió el tablero. En el medio de las inundaciones, el legislador visitó la ciudad con donaciones del gobierno de La Rioja y se mostró con el intendente y tres de los cuatro concejales peronistas (que responden a Kueider).

El trasfondo de esa foto fue la ley Bases. Azcué se jacta de haber operado para que Kueider estampara su firma en el dictamen de comisión que le permitió al gobierno libertario que el proyecto se tratara en el recinto la semana que viene. Detrás de bambalinas, ese era el principio de un acuerdo mayor que incluiría a Cresto, quien durante la campaña 2023 se alió al ex secretario general de la Gobernación. Kueider fue el jefe de campaña de Armando Gay, que cayó derrotado a manos de Azcué.

“¿A Kueider hay que matarlo y Bordet no tiene absolutamente nada que ver en esta historia? No es que banque a Kueider, lo que digo es que se vea la película completa. No sé si alguien le preguntó a Kueider por la estrategia o le planteó una”, lo defendió Cresto este jueves. Unos días antes, Azcué había dicho que Kueider era “el tipo de políticos que necesitamos".

La defensa de Kueider y la crítica al exgobernador Gustavo Bordet marcan un rumbo en común que Cresto y Azcué empiezan a compartir.

Azcué quiere su propio “Pacto de Mayo” en Entre Ríos

Letra P pudo saber que las aspiraciones de Azcué trascienden las fronteras de Juntos por el Cambio. “Está detrás de algo más grande que Juntos”, revelaron en su entorno a este medio. “Vamos Concordia” suena como marca política para ese eventual nuevo espacio. Los trascendidos cobran sentido cuando se escuchan declaraciones como las que hicieron al unísono en las últimas horas Cresto y Azcué.

“Tenemos que dejarnos de joder con las peleas, tenemos que salir de la grieta y buscar consensos. Ese acuerdo nos tiene que encontrar a todos trabajando por nuestra ciudad, a todas las personas, desde el lugar de cada uno. Porque no digo solamente de la política, hablo de las instituciones, hablo de toda la comunidad”, dijo el intendente, y propuso elaborar un documento que incluya 10 o 15 puntos que definan “lo prioritario para Concordia”.

Invitado por Francisco Azcué, Enrique Cresto estuvo en primera fila en el Teatro Odeón durante la Gala por el 25 de Mayo en Concordia.

Cresto fue el primero en confirmar su asistencia. “En Concordia ganó Francisco, una persona reconocida por la música, abogado, fue fiscal y presidente de la Juventud Radical. Ganó con votos del peronismo por el discurso que tuvo. No era antiperonista, no se paró en la grieta, hablaba con peronistas. Juntó todo eso”, elogió y recordó también que ya hubo en 2019 un acercamiento a la idea de unión entre el peronismo y el radicalismo que no prosperó.

“Hoy hay un ida y vuelta y vamos a trabajar en conjunto, porque Concordia es una ciudad que necesita. Mi abuelo fue gobernador por el peronismo, pero antes había sido presidente de la Juventud Radical. Hay causas comunes que abrazar”, apuntó y dejó en claro de qué lado está.

El impacto fue total en las filas del PRO, aliados de Azcué en Juntos. Según pudo reconstruir Letra P, el cimbronazo despertó amagues de renuncias y enojos varios al interior de la coalición en la ciudad y en la provincia. Semejante desaire del radical enfureció a sus socios antiperonistas de la primera hora que quizás perdonarían otro affaire, pero crestismo jamás.