El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes en La Plata una reunión con intendentes bonaerenses para coordinar medidas frente al fenómeno de El Niño y entregó equipamiento de emergencia a 36 municipios. El encuentro también fue escenario de un nuevo reclamo a Javier Milei por la falta de financiamiento nacional para obras de prevención.

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar , apuntó contra la falta de avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento internacional destinado a obras hidráulicas y de prevención. A ella se sumó la intendenta de Moreno, Mariel Fernández , quien denunció la ausencia de asistencia y coordinación nacional frente a la amenaza climática. "Ni siquiera un llamado, absolutamente nada", sostuvo en diálogo con Letra P.

El reclamo de la Provincia tiene un capítulo financiero que dejó en claro Vilar: “Ante la ausencia total del Gobierno nacional, que no firmó ninguno de los proyectos para obtener el financiamiento internacional que permita abordar este fenómeno, desde la Provincia venimos trabajando fuertemente para gestionar esta situación de manera colaborativa y con políticas públicas de acompañamiento a los municipios”.

Fortalecimiento de la gestión frente a El Niño Ante la posibilidad de lluvias intensas e inundaciones, hoy entregamos con @Kicillofok kits de gestión del riesgo a 36 municipios y presentamos la Guía de Gestión de Riesgo Municipal antes lluvias intensas e inundaciones. La… pic.twitter.com/IgZfkcK8wU

Como contó Letra P , la administración de Kicillof tiene negociados créditos internacionales para ejecutar obras hidráulicas, pero necesita que Nación destrabe la firma de los avales que permitan acceder a más de 1.100 millones de dólares en financiamiento.

La demora condiciona algunos proyectos que buscan mejorar la infraestructura frente a eventos climáticos extremos. Entre otros, USD 138,7 millones para el río Salado, USD 180 millones para obras hídricas, USD 148,7 millones para una planta potabilizadora y USD 313,8 millones para la cuenca del Luján.

Los seis créditos por u$s 1.100 millones con los que Milei tiene ahorcado a Kicillof El gobierno de Kicillof apuntó contra Santilli, a quien responsabilizó por mantener trabada la firma de Nación que la PBA necesita para acceder a más de USD 1.100 millones de financiamiento… pic.twitter.com/3XfDBQuHnD

Fernández: “Del Gobierno nacional no hubo ninguna ayuda”

Una de las críticas más directas a la administración de Milei llegó de parte de la intendenta de Moreno. “Del Gobierno nacional no hubo ninguna ayuda, ni siquiera llamado, articulación, absolutamente nada”, afirmó Fernández. “Si realmente llega el temporal y sufrimos inundaciones, sería fundamental contar con fondos del Gobierno nacional, como pasaba antes, que teníamos subsidios del Tesoro Nacional cuando teníamos algún tipo de temporal que requería hacer compras especiales”, planteó.

La intendenta también señaló que la actual demanda de alimentos y asistencia social absorbe buena parte de los recursos municipales. “No es que Moreno tenga fondos guardados especiales para poder afrontar un temporal. Por eso trabajamos bastante con el tema preventivo”, explicó.

Intendenta Mariel Fernández

Sobre los equipos distribuidos por la Provincia, consideró que serán útiles, aunque esa contribución "va a ser más importante para municipios chicos que para municipios grandes como Moreno". Mariel Fernández también destacó el trabajo conjunto con Buenos Aires durante todo el año, especialmente en materia hidráulica, limpieza de arroyos y prevención en la cuenca alta del Reconquista.

Preparativos ante un fenómeno climático intenso

Los pronósticos anticipan una alta probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte, con lluvias abundantes, saturación de los suelos y crecidas de cursos de agua. Frente a ese escenario, el Ejecutivo bonaerense busca reforzar la capacidad de respuesta de los municipios y coordinar acciones de prevención y mitigación. Los kits entregados este viernes incluyen motobombas, generadores eléctricos, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura y motoguadañas, además de indumentaria de trabajo y elementos de protección.

Durante la jornada también se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), que permite acceder libremente a información precisa para anticipar eventos climáticos extremos. La Provincia cuenta con una red de 22 estaciones y proyecta instalar otras 13 en la región de la cuenca del río Reconquista.

“Ante las previsiones, debemos estar preparados para afrontar situaciones complejas”, sostuvo Kicillof y aseguró que Buenos Aires "va a continuar invirtiendo y trabajando en coordinación permanente con cada uno de los municipios, además de una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil.