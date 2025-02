El Gobierno, tras de 22 horas de silencio: Javier Milei le da intervención a la Oficina Anticorrupción

"El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", informó la Oficina del Presidente en un posteo publicado en Twitter a las 22.34, exactamente 22 horas después de que el jefe de Estado asegurara que había promocionado $LIBRA sin estar "interiorizado sobre los pormenores" del negocio , en una explicación con la que intentó despegarse de sospechas de una maniobra dolosa pero con la que, en todo caso, expuso una actitud insólitamente torpe y, lo peor, irresponsable en virtud del daño ocasionado a las personas alentadas a invertir en un negocio que supuestamente no conocía.

milei cripto.jpeg Javier Milei posa con participantes de Tech Forum Argentina en el Hotel Libertador.

"En ese marco -agregó-, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto. Finalmente, en el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación".

Una oficina para investigar a la empresa promocionada por Javier Milei

El Gobierno anunció, además, que Milei "ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación".

"Toda la información recabada en la investigación -añadió- será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito".

La Oficina del Presidente sostuvo, en el comunicado que le costó 22 horas elaborar, que Milei "ha demostrado con hechos su vocación por la verdad" y "está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias".

La bomba atómica que se detonó encima Javier Milei

Como desarrolló Gabriela Pepe en su columna habitual de los domingos, cuya pubicación Letra P adelantó en virtud de la magnitud del escándalo que sacudió el fin de semana, una bomba cayó sobre la Casa Rosada en la previa del viaje de Javier Milei a Estados Unidos para pedirle a Donald Trump que destrabe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La detonó el propio Presidente al promocionar una estafa con una criptomoneda, un error no forzado cuyas consecuencias políticas y económicas son impredecibles.

El Gobierno en shock y la oposición, a fondo

El escándalo mantuvo paralizado al Gobierno durante todo el sábado: como aceptaron fuentes de la Casa Rosada ante este portal, el Presidente quedó atascado en un callejón sin salida. "Si decimos que no sabía lo que podía suceder, está mal; si sabía y participó, es peor", le dijo a Letra P una fuente de Balcarce 50.

Mientras tanto, la oposición multiplicó sus denuncias y el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció que impulsará el juicio político contra el mandatario.