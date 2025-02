Qué es $LIBRA, la posible estafa que alentó Javier Milei

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…

image.png Dogecoin, la memecoin de Elon Musk.

Según fuentes del mercado consultadas por Letra P, lo que levanta sospechas es que el 80% del circulante está concentrado en sólo cinco billeteras virtuales, además de que el dominio de $LIBRA se creó el viernes, el mismo día que el mandatario publicó el tuit.

Al tener pocos tenedores, la volatilidad de la criptomoneda es muy elevada. Tras el anuncio, el token experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s 4,978, para desplomarse a u$s 0,99159 en pocas horas.

El token experimentó un “pump and dump”. Es un fenómeno que ocurre cuando una persona influyente promociona un activo, esto provoca una demanda masiva y repentina y sube mucho de precio (pump). O sea, lo infla artificialmente y, cuando los primeros inversores ven el pico y empiezan a vender aprovechando el impulso, se produce una baja abrupta que derrumba el precio (dump).

Horas después, a la medianoche, Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Luego la empresa que está a cargo de $LIBRA celebró el lanzamiento y aclaró que Milei “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”. “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”, comentó.

Mercados cripto alterados por Javier Milei

En el mundo cripto la acción del Presidente no cayó bien. La sensación generalizada es que la industria viene de años de avances y profesionalización y pide operar con “cautela” ante este tipo de activos.

Fuentes de la billetera Lemon advirtieron a este medio: “Como industria no fuimos consultados. Si se quiere innovar en crypto, hay sobre la mesa propuestas más intersantes para promover en Argentina, como la Capital Crypto, como la tokenización de activos argentinos que generen valor, la reducción de impuestos en crypto y la fácil creación de nuevas sociedades tokenizadas”.

Javier Milei se reunió con el creador de la memecoin

Milei y Peh.jfif Selfie. Javier Milei con Julian Peh, el fundador de KIP Protocol.

Meses atrás, Milei se reunió con Julian Peh, el fundador de KIP Protocol. El empresario comenzó a invertir en cripto en 2016 con la compra de algunos Bitcoin y Ethereum. En 2021 cambió a invertir en NFTs con el boom del momento.

En 2024 conoció al mandatario argentino en el Tech Forum en Buenos Aires. Meses después, creó KIP y se unió al comité de Blockchain argentino. Luego pasó a asesorar al Presidente. Como contó Sebastián Iñurrieta en Letra P, según consta en el registro de audiencias, Milei se entrevistó con Peh el 19 de octubre, un sábado, en el hotel que el Presidente conoce bastante bien ya que fue su hogar durante la campaña 2023, además de búnker de La Libertad Avanza, y vivió allí incluso hasta luego de asumir la Presidencia, mientras se acondicionaba la residencia de Olivos.