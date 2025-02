La oposición pide investigar por el escándalo cripto a Javier Milei, que responde a lo Milei: "Ratas inmundas"

"Estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso", consideró el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro . "El Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar", agregó y pidió la intervención del Congreso. "Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", señaló.

MILEI DEBE SER INVESTIGADO EN EL CONGRESO Si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el Presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo…

Más de cuatro horas sin hacer declaraciones! Evidentemente no hay hackeo. Juicio político muchachos.

"Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?", agregó.

"Señor presidente, promover una empresa privada -que además pinta ponzi- desde el sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal", advirtió Juan Grabois, líder de Patria Grande. "Teléfono, fiscales", compeltó su mensaje.

Javier Milei, a lo Javier Milei

El Presidente volvió a dejar su impronta y a marcar diferencias de estilo con lo que descalifica como "la casta", a la que le respondió con insultos y amenazas. "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", escribió en el tuit que publicó para despegarse de la operación que terminó en una virtual estafa.

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", escribió el Presidente.