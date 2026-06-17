YPF explora un acuerdo con Tesla para la instalación de cargadores eléctricos en Argentina

YPF avanzó en un acuerdo con Tesla para explorar el desarrollo de una red de carga rápida para vehículos eléctricos en Argentina . La iniciativa surgió tras la visita del presidente de la petrolera, Horacio Marín , a la Gigafactory de la compañía de Elon Musk en Texas.

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Durante el encuentro, ambas empresas firmaron una carta de intención para analizar oportunidades de colaboración en infraestructura energética, movilidad eléctrica e innovación tecnológica.

Desde YPF señalaron que la recorrida por la planta industrial de vanguardia, permitió conocer de primera mano los desarrollos tecnológicos y las tendencias que impulsan la transformación del sector energético y la movilidad a nivel global.

Según informó la petrolera, el acuerdo contempla evaluar iniciativas vinculadas con infraestructura energética, sistemas de carga rápida y soluciones tecnológicas aplicadas al sector.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, afirmó Marín.

Ypf-Marin-Tesla

A través de la red social X, el ceo de YPF sostuvo que el entendimiento representó “un nuevo paso hacia el futuro” para explorar distintas oportunidades de negocios entre ambas compañías.

“Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, expresó.

Infraestructura de carga y almacenamiento de energía

La carta de intención incluyó la posibilidad de desarrollar una red de estaciones de carga rápida para autos eléctricos e infraestructura de almacenamiento de energía.

La iniciativa combinaría la experiencia de Tesla en soluciones para vehículos eléctricos con la infraestructura y la presencia territorial de YPF en todo el país.

Durante la visita, los representantes de ambas compañías también intercambiaron experiencias sobre almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e innovación aplicada al sector.

La petrolera sostuvo que este acercamiento forma parte de su estrategia para impulsar proyectos orientados a modernizar la infraestructura energética y acompañar la evolución de las nuevas tecnologías vinculadas con la movilidad eléctrica.