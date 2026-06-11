Turismo y viajes corporativos: JOY debutará con vuelos entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba

JOY Airlines apuesta al turismo de negocios y vuelos de cabotaje premium

Una nueva compañía aérea se prepara para ingresar al mercado argentino con vuelos regulares entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba. JOY Airlines apuesta a captar pasajeros vinculados al turismo y los viajes corporativos mediante un servicio diferenciado, en un escenario de cambios dentro de la aviación comercial local.

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La empresa prevé iniciar operaciones en julio, coincidiendo con las vacaciones de invierno . Su desembarco se produce mientras el mercado doméstico atraviesa una reconfiguración marcada por el avance de las low cost y la redefinición de estrategias de los principales operadores del sector.

La programación inicial contempla 12 frecuencias semanales entre Jujuy y Buenos Aires y siete vuelos semanales entre Jujuy y Córdoba.

"Nuestro objetivo es dar respuesta a un sector de pasajeros que demanda una mayor conectividad y una experiencia de calidad, con más confort y servicio. En ese contexto, Jujuy tendrá un rol estratégico dentro de nuestra red inicial de operaciones", afirmó Juan Maggio , fundador de la compañía.

La aerolínea buscará fortalecer la conectividad aérea del norte argentino mediante una red que vincule destinos con creciente actividad turística y económica.

La propuesta estará orientada tanto a ejecutivos como a viajeros que buscan una alternativa diferenciada dentro del mercado de cabotaje.

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Para su arribo, la empresa eligió una flota de aeronaves Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros.

Según informó, los aviones cuentan con una configuración sin asiento central, una característica que permite ofrecer mayor espacio individual y una experiencia de viaje distinta a la de los esquemas tradicionales.

A la espera de la habilitación final

El anuncio se produjo mientras la compañía transita la etapa final para obtener el Certificado de Operador Aéreo (AOC), requisito indispensable para prestar servicios comerciales en Argentina.

Desde JOY Airlines señalaron que ya completaron la cuarta fase del proceso de certificación y que la llegada de las aeronaves a Aeroparque representó un paso clave para el inicio de las operaciones.

La habilitación permitirá avanzar con la comercialización de pasajes y formalizar el ingreso de la empresa al mercado aerocomercial.

La estrategia contempla combinar servicio diferenciado, rutas regionales y una estructura operativa enfocada en la eficiencia.

Capacitación internacional

En paralelo, la firma avanzó con el entrenamiento de pilotos y tripulantes, uno de los requisitos centrales para la puesta en marcha de las operaciones.

Durante las últimas semanas, parte del personal participó de capacitaciones y certificaciones en simuladores de vuelo de Lufthansa Aviation Training, en Alemania.

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"Estamos convencidos de que nuestros pasajeros vivirán una experiencia diferencial y que la capacitación de nuestras tripulaciones bajo estándares internacionales garantizará la calidad del servicio", sostuvo Horacio Darré, ceo de JOY Airlines.

Con una estrategia orientada al segmento premium y a la conectividad entre regiones con actividad económica creciente, la compañía proyecta iniciar la venta de pasajes en las próximas semanas a través de sus canales oficiales.