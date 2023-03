Vicentin suma acreedores finales, pero el juez da un paso al costado

De ese modo, el magistrado giró el expediente al juzgado civil y comercial de la tercera nominación de la ciudad de Reconquista y dejó el concurso -iniciado en febrero de 2020-, en momentos en que debía decidir si daba curso o no a la propuesta de acuerdo presentada por Vicentin a sus acreedores. Por eso se generaron muchas suspicacias de algunos acreedores más duros al sostener que se dirigía a la caducidad del período de exclusividad y la apertura del crown down (salvataje) y por eso se retira y decidió no firmarlo.