Fuerte reclamo del Círculo Rojo a Javier Milei para reactivar las obras públicas

“Queremos ponerlo en agenda porque hoy para el Gobierno no es prioridad, la infraestructura es un problema cada vez más evidente. Por ejemplo en el caso del transporte, es del ámbito público, no le corresponde al privado invertir ahí”, dijo a Letra P el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción , Gustavo Weiss.

Los dirigentes empresarios impulsan el debate sobre políticas públicas de largo plazo, vinculadas a la inversión en infraestructura productiva, energética, logística e hídrica bajo la premisa de que estos proyectos son clave para mejorar la competitividad, generar empleo y atraer inversiones al país.

"Pero las políticas a largo plazo requieren de compromiso político y demasiada plata. Nadie quiere invertir si no tiene confianza de que va a recuperarlo, entonces desde el Gobierno se tiene que apuntalar esa inversión privada, y creo que este es un momento bisagra, porque no es un tema menor lo que se hizo en 18 meses. Pero eso no alcanza", dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, uno de los ejecutivos más entusiasmados con el rumbo económico.

Fondos viales disponibles, pero sin ejecución

Weiss remarcó a este medio que existen recursos específicos para obras viales que no el Estado no ejecuta. “Los fondos están, se recaudan cada vez que se carga combustible, y son fondos específicos para obras viales que no se están ejecutando”, dijo. Así, apuntó directamente a la Casa Rosada y remarcó que "esos no son fondos del Tesoro, ni afectan a las preocupaciones de (el ministro de Economía, Luis) Caputo". Son los recursos que, ante la falta de obras, los gobernadores quieren coparticipar.

El reclamo de constructores a la Bolsa

El presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, remarcó que el financiamiento a largo plazo necesita del mercado de capitales”. Y agregó un ejemplo concreto: “Santa Fe recibió 700 millones de dólares en 24 horas. Sobra el dinero, faltan oportunidades para invertir”.

Gabbi también advirtió sobre la infraestructura energética y lo que están planteando los inversores en Vaca Muerta: “Hoy la minería y la energía necesitan inversiones para el transporte y la distribución a los argentinos”.

Weiss, por su parte, señaló las trabas para movilizar capitales hacia la obra pública: “Hay obras que están en agenda, como el Puente Rosario-Victoria y la Ruta 14, que son urgentes, pero los bancos no están entusiasmados en invertir ahí. Son más de 1.000 millones de dólares, esa plata no la tienen, y el mercado de capitales todavía no está invirtiendo en eso”, dijo con un gesto a Gabbi, que estaba a su lado.

Los empresarios apoyan el ajuste, pero coincidieron en que la obra pública debe ser considerada una inversión estratégica y no solo un gasto fiscal. Mientras Milei mantiene firme el ajuste para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, el Grupo de los 6 presiona para que el gobierno active los proyectos necesarios para garantizar el desarrollo productivo y atraer capital privado.

Bancar el ajuste, pero La inversión pública, atada por la política

Weiss también criticó la mirada política sobre las tarifas y la inversión pública: “Como Argentina no tiene moneda, no tiene fondeo a largo plazo. Y para los políticos congelar tarifas es como un deporte, y es urgente la inversión en concesiones viales, pero sin el concurso de fondos del Gobierno no va a ser posible. El transporte de energía necesita inversión”.

Además, advirtió sobre los recursos frenados por Nación: “Hay dinero disponible que los gobernadores están reclamando, vía Congreso Nacional, que si Nación no los usa, ellos lo quieren usar en proyectos provinciales. Y también fondos internacionales que tienen las obras necesarias paradas porque el gobierno busca reducir el déficit”.