Rogelio Frigerio lanzó el primer seguro multirriesgo para el maíz: U$S 1.000.000 para pequeños productores

Rogelio Frigerio lanzó el primer seguro multirriesgo para el maíz. En la foto, junto a Diego Santilli y Nicolás Pino.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves en la Exposición Rural de Palermo la creación del primer seguro multirriesgo para productores de maíz de la provincia. El programa contará con un fondo inicial de un millón de dólares, de los cuales U$S 700 mil serán aportados por el gobierno provincial.

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La iniciativa está destinada a pequeños productores afectados por sequías e inundaciones y es coordinada junto al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). Según informó el mandatario, comenzará como una prueba piloto dirigida a explotaciones de hasta 200 hectáreas y alcanzará una cobertura de hasta 100 mil hectáreas durante su primer año, sin costo para los beneficiarios.

El primer seguro multirriesgo de Entre Ríos "Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia", afirmó Frigerio durante la presentación en el predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires. El mandatario sostuvo que la elección del maíz respondió a la importancia estratégica del cultivo para las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina de Entre Ríos.

El ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, señaló que la herramienta buscará complementar el sistema de emergencias agropecuarias y acelerar la llegada de asistencia económica ante eventos climáticos extremos. "Cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor", indicó.

Cómo será el esquema Según explicó el gobierno provincial, el esquema prevé compensaciones de U$S 50 por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50% y de hasta U$S 150 por hectárea cuando el daño exceda el 80% de la producción estimada.

La cobertura fue diseñada por el Iapser junto con aseguradoras privadas de la provincia y se activará mediante parámetros objetivos de geolocalización, una vez declarada formalmente la emergencia agropecuaria por el gobierno entrerriano. El gerente técnico del organismo, Bruno Campanero, sostuvo que el programa apunta a fortalecer una actividad estratégica para la provincia y remarcó el peso de la producción avícola entrerriana en el mercado nacional. Según adelantó la administración provincial, la intención es extender el esquema de cobertura a otras producciones en futuras etapas.