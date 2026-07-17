Banco Provincia lanza un plan para que pymes regularicen deudas con una tasa del 25,7% anual

Banco Provincia lanza un plan refinanciación de deudas para pymes con la tasa más baja del mercado.

Banco Provincia lanzó un plan para que las pymes puedan regularizar deudas comerciales en condiciones preferenciales, con una tasa del 25,7% y plazos de hasta 36 meses. La iniciativa, respaldada por Axel Kicillof , busca aliviar la situación financiera del sector productivo bonaerense.

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La propuesta permite regularizar deudas comerciales en hasta 36 meses mediante una tasa calculada sobre la Tamar más un spread de entre seis y nueve puntos porcentuales para mora temprana y de entre uno y cuatro puntos para refinanciaciones con atrasos superiores a 90 días.

Además, el programa incorpora una bonificación de hasta tres puntos porcentuales sobre la tasa aplicable, lo que reduce la Tasa Nominal Anual (TNA) al 25,7%.

Según Banco Provincia, ese costo financiero se ubica por debajo del ofrecido por otras entidades para operaciones similares, que ronda entre el 28,2% y el 28,3%.

La iniciativa forma parte de las herramientas impulsadas por el Gobierno bonaerense para acompañar al sector productivo y sostener el empleo en un contexto económico complejo.

"Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas", afirmó el gobernador Kicillof al presentar la medida.

El mandatario sostuvo que el objetivo es fortalecer el entramado productivo bonaerense y brindar alivio a las pymes.

El gobernador Kicillof respaldó la iniciativa del Banco Provincia.

Por su parte, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, explicó que el nuevo esquema surge de una revisión integral de los mecanismos de refinanciación vigentes para mejorar el acceso de las empresas a instrumentos que les permitan regularizar su situación financiera.

"El nuevo esquema redujo significativamente el costo financiero respecto de las condiciones anteriores y de las alternativas que ofrecen otras entidades", aseguró.

El antecedente del plan para familias

La línea para pymes complementa el programa de refinanciación destinado a familias, lanzado a comienzos de 2026.

Durante el primer semestre del año, esa herramienta permitió concretar 75.000 refinanciaciones por más de $281.000 millones, con un crecimiento del 294% en la cantidad de operaciones y del 430% en el monto regularizado respecto del mismo período de 2025.

Con esta nueva línea, Banco Provincia busca ampliar la asistencia al sector productivo bonaerense, facilitar el ordenamiento de pasivos comerciales y contribuir a sostener la inversión, el empleo y la actividad económica.