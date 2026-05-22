Uber sumó respaldo del Gobierno porteño y buscó afianzar su lugar en la movilidad urbana

El reconocimiento del Gobierno porteño reforzó la posición de Uber en la Ciudad de Buenos Aires , donde la compañía buscó consolidar su negocio de movilidad tras una década de operación. Con más de siete millones de personas usuarias en el último año, la firma vinculó ese aval a su expansión y al peso de los servicios digitales.

La empresa sostuvo que esa validación oficial abrió una nueva etapa de relación con la administración porteña, en un contexto en el que la plataforma buscó fortalecer su presencia en uno de sus mercados más relevantes del país . Según datos de la compañía, más de 350 mil personas generaron ingresos a través de la aplicación en la capital.

Desde su desembarco en 2016, Uber ganó escala en la Ciudad de Buenos Aires y amplió su alcance dentro del ecosistema de transporte digital. La firma remarcó que más de siete millones de personas utilizaron la app en territorio porteño durante el último año, una cifra que ubicó a la capital como un punto estratégico para su operación.

La empresa también señaló que incorporaría los lineamientos fijados por la Secretaría de Transporte porteña para mantener claridad en el funcionamiento de sus distintos servicios. El foco estuvo puesto en reforzar transparencia, seguridad y acceso tanto para personas usuarias como para conductores.

Ese movimiento se produjo en paralelo a la estrategia de crecimiento que la compañía trazó en la Argentina, donde buscó consolidar su negocio de movilidad y delivery. En esa hoja de ruta, la firma ya había anunciado una inversión de u$s 500 millones tras la visita del ceo global, Dara Khosrowshahi, y reuniones con funcionarios nacionales.

El peso económico de la plataforma

La compañía planteó que el nuevo escenario también podía fortalecer oportunidades económicas vinculadas a los servicios digitales. Además del crecimiento de usuarios, destacó el impacto de la plataforma en generación de ingresos flexibles para conductores y en la ampliación de opciones de traslado dentro de grandes centros urbanos.

Con una década de operación en el país y presencia en más de 50 ciudades, Uber buscó posicionar esta nueva etapa como parte de una estrategia de consolidación en mercados urbanos de alta demanda. En ese marco, la relación con la administración porteña quedó como una señal clave para su proyección en la movilidad local.