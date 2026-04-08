Toto Caputo les pagó a los dueños de los colectivos, pero la crisis continúa: "Más subsidio o más boleto"

Toto Caputo retiene fondos de subsidios para el transporte en el AMBA

Pese al pago parcial de subsidios que autorizó Toto Caputo , la crisis del transporte en el AMBA se profundiza: el salto del gasoil desarmó la estructura de costos y reavivó el reclamo empresario por más asistencia estatal o subas de tarifas. Con menos pasajeros y boletos más caros, el sistema sigue en tensión y sin solución inmediata.

La administración de Javier Milei giró $56.800 millones, la mitad de una deuda total de $115.000 millones, mientras el litro de gasoil saltó de $1700 a más de $2200. Con 6000 unidades nacionales y 9000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afectadas, el boleto mínimo ya cuesta entre $700 y $871 y los subsidios cubren apenas el 65% del sistema, muy por debajo de más del 90% que regía hasta 2023.

El empresariado del transporte reclama una solución: más subsidios o autorización para seguir incrementando el precio del boleto . También proponen, por ejemplo, que YPF les venda el gasoil sin el impuesto a los combustibles, que representa el 32% del precio final.

Fuentes del área de Transporte nacional aseguran que la deuda que reclaman los transportistas “no está convalidada” y que ese monto “debe discutirse”.

El empresariado cuestiona al ministro de Economía: lo acusa de retener fondos y ya le envió una carta documento por la deuda. De él depende Fernando Herrmann , un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano con un máster en Administración de Empresas, que políticamente responde a la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei .

“Se están pagando los salarios, y los empresarios que tengan dinero van a gestionar el combustible, que se abona con anticipación y cuya logística demora 48 horas”, explicó a Letra P Marcelo Pasciutto, director del Grupo Dota y de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

Marcelo Pasciutto Marcelo Pasciutto, director del Grupo Dota y de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

Los dueños de los colectivos aseguran que se les agotaron los recursos y califican la situación como de “fuerza mayor”.

Otro problema que afecta al sector es la caída de pasajeros: en marzo de 2026 hubo un 12% menos que en el mismo mes de 2025, lo que equivale a un millón menos de boletos vendidos, según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Menos subsidios y más crisis

El conflicto alcanza a más de 6000 unidades de jurisdicción nacional y otras 9000 que circulan en el AMBA.

El boleto mínimo -hasta tres kilómetros- cuesta $700 en las líneas nacionales y $871 en las del AMBA, en ambos casos con tarjeta SUBE. Los subsidios cubren el 65% del valor total, cuando durante el gobierno anterior superaban el 90%.

“Esperemos la reunión de mañana para ver qué compromiso toma el Gobierno sobre la deuda, el costo del combustible y qué hará la provincia de Buenos Aires”, afirmó Pasciutto.

Axel Kicillof reclama fondos para solucionar la crisis

El empresariado también reclama casi $60.000 millones al gobierno de Axel Kicillof. Fuentes bonaerenses del área de Transporte, que conduce Martín Marinucci, aseguraron a Letra P que “la Provincia está al día y, en el actual escenario, no puede mejorar la situación”.

“Nación le adeuda a la Provincia más de $22,2 billones, entre coparticipación y otras obligaciones judicializadas. Con esos recursos, la situación del transporte podría normalizarse rápidamente”, agregaron.

Marinucci recibirá a los empresarios el próximo martes. “Es entendible que la estructura de costos no cierre: el aumento del 30% en el combustible impacta de lleno”, dijo a Radio con Vos.

marinucci-trenes-argentinosjpg.jpg Martín Marinucci, ministerio de Transporte bonaerense le reclama fondos a Toto Caputo

El funcionario bonaerense destacó que la administración provincial destina más de $60.000 millones mensuales en compensaciones para el transporte del AMBA.

También reclamó a la Nación $46.000 millones desde diciembre por el “atributo social”, los descuentos de la SUBE para jubilados, beneficiarios de la AUH y AUE, Progresar, trabajadoras de casas particulares y veteranos de Malvinas, entre otros.