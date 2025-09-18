Toto Caputo canta retruco: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Toto Caputo defendió el plan y la política sobre el dólar

En medio de una jornada caliente por la suba de la divisa, el ministro de Economía, Toto Caputo , ratificó este jueves su hoja de ruta y aseguró que el dólar y las reservas no son un problema: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.

El funcionario habló en Las tres anclas, el streaming propio en Carajo, convertido en el canal elegido para difundir la visión del equipo económico. Allí defendió la fortaleza del programa y marcó que no habrá cambios pese a la escalada del tipo de cambio .

Caputo insistió en que “es un programa sólido” y que “hay suficientes dólares para todos”.

De esta manera, el Messi de las finanzas buscó transmitir calma en medio de una jornada marcada por la suba de los paralelos y el aumento del riesgo país.

En un tramo central de su exposición, el ministro subrayó: “Desde hace dos o tres meses estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero y, más lejos aún, los de julio del año que viene”.

La afirmación buscó enviar un mensaje directo a los acreedores y a los mercados, en medio de la escalada del riesgo país a niveles de default, por encima de los 1400 puntos básicos. Remarcó que la administración no anunciará nada hasta no tenerlo completamente cerrado.

Caputo apuntó contra las versiones de un eventual default. “Le digo al mercado que si realmente cree que nosotros, que no defaulteamos cuando llegamos en diciembre de 2023 y había dos escarbadientes, lo vamos a hacer en la situación actual... bueno, no”, planteó.

El ministro consideró que la estrategia de desconfianza responde más a especulaciones políticas que a la realidad de las cuentas.

Expectativa de anuncios

En paralelo, adelantó que “nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene también”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1968815762170331644?s=48&partner=&hide_thread=false "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"



Luis Caputo responsabilizó por el presente económico a "un ataque político fenomenal", remarcó que confía "plenamente en el programa" y sentenció: "Hay suficientes dólares para todos".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/H56SV84JMe — Corta (@somoscorta) September 18, 2025

La señal buscó reforzar la narrativa oficial de que los compromisos externos están bajo control, en un contexto de incertidumbre por el frente cambiario y financiero.

Toto Caputo entre la presión y la defensa del programa

Con un tono desafiante, Caputo aseguró: “Confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover del programa”. El énfasis en esta continuidad intenta disipar los rumores de un giro en la estrategia económica.

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda se paró en el centro de la escena en medio de la tensión con los mercados, y reafirmó que el Gobierno apostará a sostener el rumbo hasta las elecciones.