Los bonos y las acciones se derrumban, el dólar escala a $ 1.450 y el riesgo país se acerca a los 1.000 puntos

El valor de la divisa estadounidense tras la derrota electoral de LLA en PBA. La reacción de los mercados, en tiempo real.

La cotización del dólar minuto a minuto.

El dólar le suelta la mano a Javier Milei y Toto Caputo.

Las acciones argentinas caen más de 20% en Wall Street

Con la apertura de Wall Street, las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos profundizaron su caída y el Grupo Galicia (GGAL) cayó hasta 23,59%, seguido por Banco Macro (BMA) con un descenso de 17,57%, Banco Supervielle (SUPV) retrocedió 16,85% y BBVA Argentina (BBAR) cayó 15,90%.

La atención también se centró en el desempeño de los papeles argentinos en Nueva York. Con la apertura de Wall Street, los ADR profundizaron las pérdidas en medio de un escenario marcado por ventas en bancos y energéticas. Grupo Galicia (GGAL) retrocedía 23,59% hasta 30,64 dólares, mientras que Banco Macro (BMA) caía 17,57% y quedaba en 48,56 dólares. Banco Supervielle (SUPV) perdía 16,85% y se ubicaba en 6,66 dólares, en tanto que BBVA Argentina (BBAR) descendía 15,90% y operaba en 10,37 dólares.

El dólar oficial cae $ 10 y cotiza a $ 1.450 para la venta en el Banco Nación

Tras un aumento de $80, el dólar oficial cae $ 10 y cotiza a $ 1.450 para la venta en el Banco Nación tras las elecciones bonaerenses.

Los bonos caen hasta 9% y el riesgo país se acerca a los 1.000 puntos

Los bonos soberanos en dólares que cotizan en Nueva York caían hasta 9% poco antes de las 9 encabezados por el Global 2035 (- 8,89%). Le siguen el Global 2038 (- 8,72%), el Global 2046 (- 8,38%), el Global 2029 (- 7,25%), el Global 2030 (- 7,08%) y el Global 2041 (- 6,64%). De esta forma, el riesgo país alcanza los 901 puntos.

El dólar oficial se dispara $ 80 y el Banco Nación lo vende a $ 1.460

El dólar oficial escala $ 80 respecto del último cierre en el Banco Nación y lo vende a $ 1.460 después de que Fuerza Patria derrotara a La Libertad Avanza en las urnas bonaerenses este domingo. El dólar blue se mantiene en $ 1.370 para la venta y el dólar MEP cotiza a $ 1.383,33.

El Banco Nación vende el dólar a $ 1.450 y los privados lo ofrecen a $ 1.460, a $ 15 del techo de la banda

En el Banco Nación el dólar oficial abrió a $ 1.450 tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que implicó un salto de $ 70 respecto al último cierre. Mientras que los bancos privados ofrecían la divisa estadounidense a $ 1.460 antes de la apertura de la entidad bancaria nacional, es decir, a $ 15 del techo de la banda de flotación fijada por el Gobierno.

Las acciones argentinas caen hasta 16% en el premarket de Wall Street

Tras la derrota de La Libertad Avanza en las urnas bonaerenses, las acciones argentinas se derrumban hasta 16% en el premarket de la Bolsa de Wall Street lideradas por el Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%).

Le siguen Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%). También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).

