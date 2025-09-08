Los bonos y las acciones se derrumban, el dólar escala a $ 1.450 y el riesgo país se acerca a los 1.000 puntos

En esta nota, el minuto a minuto de la cotización del dólar oficial tras el anuncio de intervención de parte del Ministerio de Economía, encabezado por Toto Caputo, y después de la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Además, la variación de las acciones, de los bonos y de los dólares paralelos.
Las acciones argentinas caen más de 20% en Wall Street
La atención también se centró en el desempeño de los papeles argentinos en Nueva York. Con la apertura de Wall Street, los ADR profundizaron las pérdidas en medio de un escenario marcado por ventas en bancos y energéticas. Grupo Galicia (GGAL) retrocedía 23,59% hasta 30,64 dólares, mientras que Banco Macro (BMA) caía 17,57% y quedaba en 48,56 dólares. Banco Supervielle (SUPV) perdía 16,85% y se ubicaba en 6,66 dólares, en tanto que BBVA Argentina (BBAR) descendía 15,90% y operaba en 10,37 dólares.