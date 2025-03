Tierra del Fuego: quiénes manejan Terra Ignis, la empresa estatal que busca ocupar el lugar de YPF

Melella-reunion.jpg El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y a su derecha Maximiliano D'Alessio, presidente del directorio de Terra Ignis.

El resto del directorio tiene como director titular a Carlos Claudio Carrera, ex ministro de Trabajo de los gobernadores Rosana Bertone y Carlos Manfredotti, y marido de la legisladora oficialista Myriam Martínez (FORJA). Lautaro Saiman, consejero del PJ provincial que maneja el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; y Nancy Graña, del radicalismo ushuaiense, son directores suplentes.

Como síndicos titular y suplente fueron nombrados la abogada María Elena Guerrero, prosecretaria del Superior Tribunal de Justicia; y Pablo Emanuel Pallotto, abogado de Río Grande. En sintonía con los movimientos que Melella viene realizando en vísperas de la campaña electoral, el oficialismo busca revocar ambas designaciones y en su reemplazo designar a los abogados Gonzalo Zeni y Mauro De Los Santos.

La Legislatura fueguina aún no puso en marcha estos cambios. Tampoco inició el proceso para cubrir la vacante que dejó en 2024 el dirigente radical de Río Grande Fernando Gliubich como director titular.

Sin capacidad operativa

Pese a que se constituyó su directorio, Terra Ignis no está actualmente en operación y son pocas las voces en la isla que creen que podría hacerse cargo de los pozos que abandonará YPF. “La empresa no tiene capacidad operativa y en su directorio no hay nadie que conozca de petróleo. Puede llegar a ser un pasamanos con otras operaciones”, le dijo a Letra P un especialista en la materia.

“De los pasivos ambientales y cómo se están negociando, el directorio no tiene idea”, añadió categórico.

YPF.jpg Las empresas petroleras que operan en Tierra del Fuego.

En esta misma línea se expresaron los sindicatos petroleros. “Terra Ignis va a ser un controlador de la empresa que venga a operar en el sector que hoy tiene YPF. Va a tener que ser el agente de control que necesita la provincia”, expresó en FM La Isla el secretario general del gremio de petroleros privados, Luis Sosa.

Quiénes operan en Tierra del Fuego

Las operaciones más importantes que tiene YPF en Tierra del Fuego están ubicadas en la zona norte de la isla grande e incluyen la planta de procesamiento San Sebastián, la planta de almacenamiento Cruz del Sur, la cabecera del Gasoducto General San Martín y el gasoducto Fueguino, además de las áreas CA-12 1 y 2, ubicadas en el centro de la isla.

Mientras en la provincia se pone en duda cuál será el rol de la empresa estatal, el sector mira a las multinacionales que operan en Tierra del Fuego. Son Roch, Total, Pan American Energy, Wintershall y Enap Sipetrol. Entre las dos primeras e YPF reúnen más de 1.400 trabajadores petroleros.

Según reza el acta de su constitución, Terra Ignis debe contar con una participación accionaria estatal nunca inferior al 51% y podrá dedicarse por sí, o asociada con otras empresas, a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, gas y energías renovables.

A su vez, tiene prioridad en el otorgamiento de concesiones sobre áreas hidrocarburíferas provinciales no concesionadas o revertidas, y está habilitada para realizar obras de redes troncales o de distribución de gas.