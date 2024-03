Tierra del Fuego: con el régimen industrial a salvo, igual Frávega paralizó una de sus plantas

Pese a que todo indica que la continuidad del Régimen de Promoción Industrial está fuera de discusión (al menos por ahora) en la provincia de Tierra del Fuego , Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Grupo Frávega decidió paralizar su planta en Río Grande. La motosierra de Javier Milei parece no perdonar siquiera a las protegidas ensambladoras de electrónicos.

De acuerdo a la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), en el primer mes del año las ventas minoristas cayeron en promedio 28,5 por ciento, pero en el sector de electrónica, el desplome fue del 31,3 por ciento. No escapa a la realidad de que se trata de productos que no son de primera necesidad, pero la caída es una tragedia para el rubro.