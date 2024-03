La Patagonia picó la previa de la cumbre en la Casa Rosada con reclamos y una demostración de fuerza

Gobernadores Patagonia.jpeg Gobernadores de la Patagonia. Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Claudio Vidal y Gustavo Melella.

Los gobernadores aprovecharon la vidriera nacional del mitin para sentar posición sobre la reversión de ganancias. Consideraron que significaría un golpe notable a la masa asalariada del sector petrolero y pesquero, dos engranajes que traccionan la economía patagónica.

“No vamos a firmar un pacto de concesiones, estamos dispuestos a dialogar y a buscar acuerdos, pero no vamos a bajar la cabeza para que nos sigan maltratando”, advirtieron.

El santacruceño Vidal sorprendió en la previa al plantear que no firmarán el denominado Pacto de Mayo “a las patadas” e intentó mandar un mensaje para la reunión de este viernes: “Con diálogo” todo es posible, marcó el más dialoguista del sexteto.

El documento fundacional de Chubut

Entre los anuncios, los mandatarios dieron a conocer el nuevo estatuto de la Patagonia. Un plan regional de desarrollo productivo fue la propuesta troncal, reclamando una política tributaria de distribución y empleo.

Luego de que se explicaran los detalles de este acuerdo, anunciaron la voluntad de mejorar la relación con el Gobierno, pero exigiendo respeto.

PactoPatagonico.pdf

“No me gustan las estafas mediáticas. Quieren hacernos responsables de cosas que no somos; del despilfarro y el mal gasto”, advirtió Weretilneck. "No generamos deudas ni déficit. No emitimos moneda. No nos pueden estafar y decir que somos los responsables”, se plantó.

Nacho Torres, protagonista estelar hace un par de semanas por la disputa judicial que ganó hasta ahora por los fondos coparticipables dejó atrás el cruce tuitero con Milei y bajó un par de cambios. “Le demostramos a todos los argentinos que hay un país productivo”, machacó el más joven del grupo.

Vaca Muerta y la seguridad jurídica

Figueroa casi no habló en la rueda de prensa organizada en el salón Mimosa del Hotel Rayentray al cierre de la jornada. El neuquino inclusive hizo gestos de no querer tomar la palabra, hasta que tocaron un tema sensible: la seguridad jurídica para las inversiones.

“Estamos yendo más allá, queremos brindar seguridad jurídica para la autodeterminación energética”, planteó Rolo, demostrando que es un tema de absoluta complejidad para la provincia de Vaca Muerta.

Gobernadores patagónicos.jpeg

Como explicó Letra P, junto a Weretilneck en Cipolletti, Figueroa se desligó de la posibilidad de cortar el suministro de crudo y gas al AMBA, como habían planteado en su momento Torres y Melella. “Tenemos más de una Pampa Húmeda, sin riesgos climáticos", se jactó Figueroa este jueves, pero avisó: "No es rentable ningún proyecto si no existe sustentabilidad social”.

Este viernes la mayoría del grupo confirmó su asistencia a la cumbre en la Casa Rosada con el Gobierno. Con la guardia alta y en bloque defenderán los intereses de la Patagonia.