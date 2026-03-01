La pata muslo de Estados Unidos amenaza a productoras de pollos, sin rentabilidad ni ventas externas

La pata muslo de Estados Unidos amenaza a las productoras de pollos de Argentina

La apertura que impulsa Javier Milei con Estados Unidos encendió alarmas en la industria avícola: Argentina habilitará importaciones de pollo estadounidense, pero sin acceso recíproco a ese mercado. En plena crisis por los focos de gripe aviar y con exportaciones en caída, el sector advierte que el acuerdo puede profundizar la pérdida de rentabilidad y empleo.

“ El acuerdo con Estados Unidos no es recíproco y es una amenaza para el sector avícola nacional, por eso estamos planteando el tema ante las autoridades”, dijo a Letra P Carlos Sinesi , director del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas ( CEPA ).

“En diez meses, Estados Unidos va a poder exportar pollo a la Argentina y nosotros no podremos exportarles a ellos”, advirtió. Estados Unidos es el primer productor mundial de carne aviar y el segundo exportador. Brasil lidera las ventas externas y, junto con China, alterna el segundo y tercer puesto entre los mayores productores globales.

“Podemos competir con nuestros pollos y con partes con valor agregado en el mercado de Estados Unidos. Por eso es importante que el acuerdo sea recíproco”, insistió Sinesi. Además, planteó que el Gobierno debería eliminar las retenciones del 5% sobre las exportaciones del sector, que constituyen “otra asimetría importante”.

La rentabilidad, describió, está al límite. “Si sube la ola, nos tapa”, graficó. Los dos brotes de gripe aviar registrados en 2025 y los nuevos casos detectados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) en granjas bonaerenses de Ranchos y Lobos mantienen cerrado el mercado de China para los productos avícolas argentinos.

pollo importaciones

Según el informe de economías regionales de la Confederación Intercooperativa Coninagro, las exportaciones del complejo aviar cayeron 67% en los últimos 12 meses, mientras que las importaciones crecieron 17%. En 2025, Argentina exportó 210.000 toneladas de productos aviares. La producción total ronda los 2,5 millones de toneladas. El año pasado se importaron 25.000 toneladas, contra 7000 en 2024.

Pollo más barato que en 2025

Argentina faena alrededor de tres millones de pollos por día. Con las exportaciones frenadas, el exceso de oferta presiona sobre el mercado interno y deprime los precios mayoristas. “La pechuga está más barata que en junio de 2025”, señaló Sinesi, y agregó que el poder adquisitivo también cayó.

“Así el productor se queda sin rentabilidad, vende a precio de costo o por debajo”, explicó. En el mostrador, sin embargo, los valores subieron por el impacto de tarifas, alquileres y otros costos comerciales.

El consumo per cápita ronda los 48 kilos anuales. “La demanda de pollo es muy elástica: cuando aumentan los cortes vacunos, crece el consumo de pollo”, describió. La cadena genera unos 75.000 puestos de trabajo directos e indirectos y destina más del 85% de la producción al mercado interno.

Frigerio busca que baje el costo del financiamiento

El sector también reclama acceso a financiamiento para ganar competitividad. “Estamos pidiendo una línea de 60 millones de dólares por año, a tasas más pagables”, detalló Sinesi. El Banco Nación ofrece créditos con tasa fija por tres años al 40% en pesos y al 12% en dólares, condiciones que los productores consideran inviables en un contexto en el que el Gobierno proyecta una desaceleración inflacionaria hacia niveles cercanos a cero.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó una comitiva empresarial ante el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. La respuesta oficial fue derivarlos al Banco Nación y sugerir que exploren alternativas en bancos provinciales.

frigerio lavigne El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio se reunió con empresarios del sector avícola y funcionarios nacionales

Participaron Augusto Motta (Grupo Feller), Raúl Marsó (Las Camelias), Mario Mazzei (Sede América), Adrián Tournour (Fadel), Claudio Santangelo (Soychú), Marcos Ligato (Fepasa) y Sinesi.

Entre Ríos lidera la producción avícola nacional, con el 51% de la faena. Le sigue Buenos Aires, que concentra el 35% de las plantas, y luego Córdoba.

China cerrada y la crisis del gigante Tres Arroyos

Desde noviembre, el sector espera que el Gobierno envíe una misión oficial a China para reabrir ese mercado clave por volumen. En los últimos 36 meses, China estuvo abierta a los productos argentinos apenas seis. Brasil absorbió parte de esa demanda.

Antes de la crisis sanitaria, Argentina exportaba a China entre 75.000 y 80.000 toneladas anuales, principalmente garras y puntas de ala, productos de alto valor en ese destino que compensan márgenes más bajos en el mercado interno. Los nuevos brotes volvieron a postergar esa recuperación.

También se exporta garra a Singapur y Vietnam, y polvo de plumas para alimento de peces. Chile compra ese subproducto y huevos para un programa social. Muchos de esos mercados volvieron a cerrarse tras los últimos casos de gripe aviar.

El cierre de China impactó de lleno en Granja Tres Arroyos, el mayor procesador del país, propiedad del empresario Joaquín De Grazia, quien respalda públicamente la gestión de Milei. La firma atraviesa una grave crisis financiera, con cientos de cheques rechazados que, en conjunto, superan los $10.500 millones.

De grazia Tres Arroyos.jpg Joaquín de Grazia, el pollero de Javier Milei Captura de redes

Miguel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay, explicó a Letra P: “Quedamos 1000 trabajadores de los 1200 que éramos en GTA. La empresa ofreció un cronograma de pagos que aceptamos y, hasta ahora, lo está cumpliendo”.

La faena cayó a 160.000 aves por día. “El problema es la falta de exportación a China, que paga la garra de pollo más cara que la pechuga. También la importación desde Brasil perjudica al mercado interno”, señaló.

Unión Europea-Mercosur y la disputa con Brasil

El sector ve con mejores ojos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que prevé una cuota de 180.000 toneladas libres de arancel (actualmente pagan entre 15% y 25%). Sin embargo, Argentina deberá negociar su porción con Brasil.

El presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, consideró que la cuota es reducida si se tiene en cuenta que debe compartirse con el principal exportador mundial. Representa menos del 2% del consumo de pollo de la Unión Europea.

A Argentina le sobran huevos

En el segmento de huevos, el panorama también es desafiante. “De noviembre a enero fueron meses de terror. En mayo de 2025 el maple se vendía a $5500 con un dólar a $1000; en enero, a $3000 con un dólar a $1500 y con inflación en el medio. No había rentabilidad”, detalló Prida.

Actualmente, el productor recibe $3800 por maple, aún por debajo de los valores que debería alcanzar si se actualizaran los precios de mayo, que rondarían los $6500. “La demanda se sostiene, pero el mercado no absorbe el crecimiento productivo. Es un proceso biológico que no se puede frenar”, explicó.

maple-huevos estados unidos A la Argentina le sobran huevos 0221

Según Prida, el 80% de la matriz de costos está dolarizada: alimento balanceado, fármacos y combustible. CAPIA representa a productores de huevos y ovoproductos, además de granjas que trabajan con líneas genéticas para incubación y consumo.

Argentina cuenta con 64 millones de gallinas distribuidas en un esquema federal, con fuerte presencia en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y polos en Chubut y Salta.

En ese contexto, la apertura comercial con Estados Unidos, sin reciprocidad en el acceso a su mercado, suma presión sobre un complejo que depende del consumo interno y que, golpeado por la gripe aviar y la pérdida de exportaciones, advierte que su margen de maniobra es cada vez más estrecho.