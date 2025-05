Peregrinación por Axel Kicillof, con peronismo explícito, food truck y pedido de unidad

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Letra_P/status/1928856321962516861&partner=&hide_thread=false Peregrinación en La Plata



Así se moviliza la militancia de Kicillof hacia el camping UPCN



El gobernador se mostrará acompañado por más de cuarenta intendentes alineados, además de legisladores y dirigentes



@Macarena_ram pic.twitter.com/TDvVVoVwt8 — LETRA P (@Letra_P) May 31, 2025

Banca a Axel Kicillof con pedido de unidad

La jornada estuvo marcada por una clara expresión de respaldo al gobernador. Durante la caminata, Letra P dialogó con militantes que, de forma unánime, manifestaron su apoyo a Kicillof y pidieron unidad en el peronismo. “Axel es quien mejor representa al peronismo que viene”, expresó Matías, de la agrupación La Corriente de Ezeiza. Consultado sobre las diferencias con Cristina Fernández de Kirchner, consideró que “en las familias siempre hay tensiones, pero confío en que se van a resolver”.

En la misma línea, Elisa sostuvo que “Kicillof es el sostén que tenemos desde que ganó Javier Milei”, y opinó que “la pelea con Cristina no le hace bien al espacio porque genera una fisura”. Los testimonios recogidos apuntaron a una coincidencia en torno al liderazgo bonaerense y la necesidad de una estrategia común para el futuro electoral.

Un párrafo para CFK

En su discurso, Kicillof evitó referencias directas a la interna, pero dedicó un tramo a la situación judicial de la expresidenta. “Sin una prueba parece que quieren condenar de nuevo a Cristina”, señaló. Y agregó: “El peronismo sufrió persecución muchísimas veces, sabe que eso es para disciplinar a los que luchan”.

Al nombrar a Cristina, el clima en el predio se tensó brevemente, aunque fue rápidamente canalizado con cánticos de respaldo. Kicillof retomó su alocución con una definición política: “Lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos, nace hoy el MDF”, dijo, y reivindicó el legado de Juan Domingo Perón con una convocatoria a todos los sectores. “El movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario”, señaló.

Axel Kicillof MDF.JPG

Acto paralelo de Máximo Kirchner

Mientras el gobernador encabezaba el acto en Los Hornos, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, participaba en Moreno de un congreso ambiental junto a la intendenta Mariel Fernández y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Allí sostuvo que “la provincia de Buenos Aires debe aportar la suficiente cantidad de diputados y diputadas para que Milei no siga avanzando sobre los derechos”. El dato no pasó desapercibido en La Plata, ya que la simultaneidad reforzó la lectura sobre las tensiones internas. En varios pasajes del discurso del gobernador, la militancia cantó “Oh, oh, oh, hay que bancar a Kicillof”.

Kicillof, por su parte, insistió con la necesidad de ampliar el frente bonaerense de cara a las legislativas. “Convocamos a todos los sectores a formar un gran frente bonaerense, por la salud, por la producción, por el trabajo”, expresó.

Maximo Kirchner en Moreno.jpeg

Cierre con caravana

Finalizado el acto, la desconcentración se realizó por el mismo acceso, con una organización que dividió la avenida 137 en dos carriles: uno para peatones y otro para los vehículos que salían del predio. El primero en retirarse fue el gobernador, que saludó a la militancia con medio cuerpo afuera del auto mientras lo vitoreaban con el cántico: “Axel presidente”.