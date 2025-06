Horacio Rodríguez Larreta apunta a desarmar el juego de Macri en Córdoba y manda a calentar a Baldassi

El larretismo sostiene que analizará con tranquilidad las jugadas para lo que sigue, pero no mirará la pelea de afuera. Sí agregan que no se van a pelear con Mike Tyson en su mejor momento. Se refieren a Milei.

Héctor Baldassi precalienta

Baldassi quiere seguir en la cámara baja, a la que ingresó en 2013 cuando Macri lo adoraba y lo presentó como un aire fresco a la política anquilosada. El año pasado hubo un intento del expresidente de retomar el diálogo con su promesa amarilla. Ni un café se tomaron, pero buenas fuentes dan fe de que Darío Nieto estuvo sondeando la posibilidad de un encuentro de conciliación.

El "famoso" del PRO le dio la primera banca cordobesa al partido. La intentona purista parece lejana, aunque Baldassi conserva su popularidad y una buena relación con el sistema político cordobés que lo convierte en un jugador interesante para octubre. Especialmente tiene buena onda con Rodrigo de Loredo, más cerca de Macri, pero sin problemas con Larreta.

de loredo baldassi el sukaria negri.jpg Otros tiempos: Rodrigo de Loredo, Héctor Baldassi, Soher El Sukaria y Juan Negri en Córdoba

Córdoba pone en juego nueve bancas con titulares con peso propio. Por el radicalismo se encuentran Soledad Carrizo (que responde a Alfredo Cornejo), Gabriela Brower de Koning (que reporta al presidente de la UCR cordobesa, Marcos Ferrer) y De Loredo (que es su propio jefe). Por el PRO, está el larretista Baldassi, la bullrichista/libertaria Laura Rodríguez Machado y el echado por Macri, Oscar Agost Carreño, que cruzó al bloque de Miguel Ángel Pichetto, otro examigo del exmandatario.

La fuerza de Milei ostenta impecables mediciones en Córdoba. Los cálculos a mano alzada hablan de cinco o seis bancas para LLA, una o dos para el cordobesismo de Martín Llaryora con toda la furia, salvo que convenza a Juan Schiaretti de encabezar; y una para el espectro que alguna vez se llamó Juntos por el Cambio.

Las opciones que maneja Horacio Rodríguez Larreta

Si De Loredo y Macri no logran formar ese frente no peronista con Milei -ensamble que parece improbable con una Karina Milei empoderada y purista- la salida previsible es que ambos sostengan su alianza en la provincia. El radical quiere engordar la oferta de la Lista 3 para sumar más posibilidades de extender su estadía en el Congreso. El fundador del PRO necesita una figura convocante para disfrazar que casi no tiene partido en Córdoba, su segundo hogar y cabeza de playa de su armado nacional de 2015.

baldassi larreta (1).jpg Héctor Baldassi y Horacio Rodríguez Larreta agitan el tablero político cordobés

Si Baldassi juega con Larreta en Córdoba el asunto podría complicarse más. No es secreto que ese larretismo hizo aportes de peso al Partido Cordobés de Llaryora. Darío Capitani (Turismo), Pedro Dellarossa (Producción), Gabriel Frizza (Cooperativas), Javier Pretto (viceintendente de Córdoba) son algunos de los encumbrados de ese PRO dorado que la “vieron” y saltaron al cordobesismo.

Baldassi rompió el bloque PRO en el Concejo Deliberante y su mano derecha, Gabriel Huespe, coopera con el passerinismo.

El larretismo que opera en Buenos Aires dice que no se van a sentar a charlar con Soher El Sukaria, la armadora de Macri, o Rodríguez Machado, que puja por su lugar en la lista de Milei. Por lo tanto, debe incorporarse como variable de análisis que Larreta podría repetir lo que hizo en Buenos Aires, esta vez, en el patio florido del PRO que supo ser la provincia mediterránea.

Sello de goma, reflotar vínculos con el radicalismo que lo apoyó en las PASO o dar un paso más en la alianza con Llaryora son las opciones posibles. “La Coneja es una marca en sí misma”, sacan pecho en despachos porteños.