Karina Milei prepara un gran acto de La Libertad Avanza en Buenos Aires, a días del cierre de listas

karina-milei-recibio-a-santilli-ritondo-y-RNDGQ62YUFEFBA56DEUKABL7KI.jpeg.avif Karina Milei, junto a Eduardo Menem y Sebastián Pareja.

Cada una de las mesas tendrá 30 participantes, estará moderada por dirigentes libertarios y, además, participarán funcionarios de los ministerios correspondientes a cada materia. De concretarse, sería un modelo de congreso atípico en el ecosistema libertario, que hasta ahora sólo montó shows clásicos de política.

En esta primera instancia del congreso se espera que concurran personas, que no esten necesariamente están afiliadas al partido, en tanto que hacia la tarde comenzará el ingreso reservado para los dirigentes e integrantes de la cúpula libertaria. Están invitados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. No se descarta la presencia de alguna figura del PRO, como una suerte de muestra de buena sintonía entre las partes.

Karina Milei y la construcción de acuerdos con el PRO

El acto de El Jefe, que servirá como puntapié inicial para enfrentar al kirchnerismo en su principal bastión, servirá también para darle una pausa a la interna política dentro del propio Gobierno, sobre todo la que libran desde hace largas semanas el sector que conduce Pareja y Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de que comanda el cuarteto integrado por el tuitero Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan; el legislador Agustín Romo; el funcionario caputista Lucas Luna, alias Sagaz, y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.

Hay dudas sobre qué lugar le dará la secretaria General de la Presidencia a José Luis Espert, a quien el propio Milei mencionó como su candidato para disputar la elección de octubre. Es que, según pudo saber este medio, a Karina no le cierra del todo la figura del diputado, no por nada hasta ahora no lo sumó a ningúna mesa de negociación política en Buenos Aires, y tampoco se fotografió con él, como sí lo hizo con Ritondo y otras figuras del partido amarillo.

gsnwt-ywiaayhnv_1200_800.webp Javier Milei, junto a Daniel Parisini y Agustín Romo.

De hecho, la única vez que Espert estuvo cerca del karinismo de la Casa Rosada fue a instancias de una fotografía que se tomó sobre la vereda de Balcarce 50, en un encuentro que organizo Pareja. En aquella oportunidad ni Espert ni Pareja invitaron a Romo al encuentro, que para ese momento estaba dentro de la sede administrativa del Gobierno.

Cuando la imagen fue publicada por el propio Pareja en sus redes sociales, el grupo de WhatsApp de Las Fuerzas del Cielo estalló de bronca, a tal punto que Parisini le respondió al funcionario karinista con una interrogación: "¿Y Romo?". En ese momento, la interna se hizo pública. Ahora, de cara al primer congreso bonaerense organizado por Karina, las partes están dispuestas a pausar sus diferencias, pero no está claro por cuánto tiempo.