Qué artefactos eléctricos consumen más energía en el hogar, enchufados y desenchufados

El consumo "vampiro" es el que realiza la tecnología "con opción de modo stand by, con baterías recargables y/o con reloj u otro panel informativo digital", por ejemplo aquellos que cuentan con relojes en sus pantallas. Estos dispositivos consumen watts por hora (W/h) por el solo hecho de estar enchufados.

En cuanto al consumo promedio, los tres que más consumen son el horno eléctrico (1500 - 2200 W/h), el microondas (700 - 800 W/h) y la computadora de escritorio (200 - 600 W/h). Mientras que los tres con mayor consumo "vampiro" son la computadora de escritorio (75 W/h en stand by y 21 W/h en modo hibernación), las consolas de videojuegos (23,3 W/h en stand by y 1 W/h apagada, pero enchufada) y las notebook o netbook (16 W/h en stand by y 9 W/h apagada, pero enchufada).