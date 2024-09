Multas de Edesur y Edenor: cómo adecuar la instalación eléctrica para evitar sanciones

image.png Cómo chequear el factor en potencia en la factura de luz.

Si el factor en potencia o Coseno Fi no aparece en la boleta es porque el medidor no registra la energía reactiva y la residencia o comercio quedará exceptuada de cualquier multa por consumo ineficiente de energía. Otra condición que puede librar al usuario de pagar una multa a Edesur o Edenor es que la residencia esté categorizada como T1R ya que no cuentan con medidores que detecten energía reactiva.