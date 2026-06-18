No hay plata: en Santa Fe, 6000 familias con impuestos atrasados se sumaron al plan de rescate de Pullaro

Unas 6000 familias de Santa Fe con atrasos en el pago del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor se anotaron en el plan de alivio fiscal del gobierno de Maximiliano Pullaro , que les permite refinanciar sus deudas en 12 cuotas sin interés, según revelaron a Letra P fuentes de la Casa Gris .

A poco más de un mes de su lanzamiento, el programa provincial de facilidades para salir de la morosidad tributaria tiene ya unos 6500 convenios firmados, de los cuales la enorme mayoría corresponde a contribuyentes de a pie y no a empresas.

“Es una mezcla", analizan en la Casa Gris. "Por un lado, gente que venía postergando el pago del impuesto para priorizar otros gastos y ve la chance de hacer un ‘Ahora 12’ con una inflación anual del 30%. Y, por el otro, personas que se les habían olvidado saldos de partidas de lotes o inmuebles secundarios, leyeron la noticia y aprovecharon", explicaron a este medio en despachos oficiales.

El @GobSantaFe puso en marcha el Plan de Alivio Fiscal, una oportunidad para poner al día tus deudas impositivas . Financiación: Pagá tus deudas en hasta 36 cuotas. Impuestos alcanzados: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente, Sellos e Instituto Becario. pic.twitter.com/x3QJQxrrfc

En efecto, de los 6500 suscriptos, 6000 son convenios por deudas de impuesto inmobiliario y patente automotor. Es un dato considerable, si se tiene en cuenta que estar al día en el primer tributo puede implicar hasta un 56% de reducción del costo, mientras que en el segundo caso el beneficio por no entrar en mora dispara un 35% menos del valor a pagar.

Que sean familias las que conforman la abrumadora mayoría del universo de inscriptos en el alivio fiscal santafesino supone, a la vez, una baja adhesión de empresas al plan oficial. ¿No están endeudadas las compañías? ¿No les conviene el programa?

olivares alivio fiscal

En la Casa Gris creen que la razón es otra. “El programa se abrió con un plazo de 90 días de adhesión y ahora estuvo el vencimiento de Ganancias. Entendemos que los contadores patearon este tema para cuando se saquen de encima Ganancias y Bienes Personales”, interpretaron las fuentes.

Hay un especial foco puesto en los prestadores de servicios para personas con discapacidad, en particular transportistas. Las deudas tributarias en este caso son significativas por la traumática situación que atraviesa el sector y por eso el alivio fiscal para el rubro es más amplio: tres años de cuotas sin interés. En consecuencia, se espera que en breve se registre una suba de anotados.

Maximiliano Pullaro se diferencia

En el plan de alivio fiscal, como así también en el programa de rescate para trabajadores estatales enterrados en deudas, existe también un juego de diferenciación del gobierno santafesino con la administración nacional del presidente Javier Milei.

Milei Pullaro El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

Es que, ante un nivel de morosidad récord de las familias con tarjetas de crédito y billeteras digitales, la gestión libertaria avisó que no hará nada al respecto para resolver la problemática. De hecho, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, planteó: “No vamos a decidir nosotros sobre el dinero de la sociedad”.

En este contexto, surgen iniciativas desde las provincias, la oposición en el Congreso e incluso desde los propios bancos para intentar paliar la asfixia financiera que sufre un vasto segmento de la población.

Por eso mismo, en el gobierno santafesino evalúan posibilidades de avanzar en una dirección similar para un aspecto de extrema sensibilidad: la morosidad en el pago de los servicios públicos, con el riesgo de corte que trae consigo y la consecuente angustia en los hogares, con su correlato de aumento de la tensión social.