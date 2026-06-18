Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ES EL MODELO

No hay plata: en Santa Fe, 6000 familias con impuestos atrasados se sumaron al plan de rescate de Pullaro

Son contribuyentes con deudas de Inmobiliario y Patente. Por qué las empresas todavía no entraron al plan de alivio fiscal. La diferenciación con Milei.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
No hay plata: en Santa Fe, 6000 familias con impuestos atrasados se sumaron al plan de rescate de Pullaro

No hay plata: en Santa Fe, 6000 familias con impuestos atrasados se sumaron al plan de rescate de Pullaro

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro junto a su ministro de Economía, Pablo Olivares.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Pullaro activa un plan de rescate para el personal público y privado tapado de deudas en Santa Fe

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

Familias en mora en Santa Fe

A poco más de un mes de su lanzamiento, el programa provincial de facilidades para salir de la morosidad tributaria tiene ya unos 6500 convenios firmados, de los cuales la enorme mayoría corresponde a contribuyentes de a pie y no a empresas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2064342411703148819&partner=&hide_thread=false

“Es una mezcla", analizan en la Casa Gris. "Por un lado, gente que venía postergando el pago del impuesto para priorizar otros gastos y ve la chance de hacer un ‘Ahora 12’ con una inflación anual del 30%. Y, por el otro, personas que se les habían olvidado saldos de partidas de lotes o inmuebles secundarios, leyeron la noticia y aprovecharon", explicaron a este medio en despachos oficiales.

En efecto, de los 6500 suscriptos, 6000 son convenios por deudas de impuesto inmobiliario y patente automotor. Es un dato considerable, si se tiene en cuenta que estar al día en el primer tributo puede implicar hasta un 56% de reducción del costo, mientras que en el segundo caso el beneficio por no entrar en mora dispara un 35% menos del valor a pagar.

¿Y las empresas de Santa Fe?

Que sean familias las que conforman la abrumadora mayoría del universo de inscriptos en el alivio fiscal santafesino supone, a la vez, una baja adhesión de empresas al plan oficial. ¿No están endeudadas las compañías? ¿No les conviene el programa?

olivares alivio fiscal

En la Casa Gris creen que la razón es otra. “El programa se abrió con un plazo de 90 días de adhesión y ahora estuvo el vencimiento de Ganancias. Entendemos que los contadores patearon este tema para cuando se saquen de encima Ganancias y Bienes Personales”, interpretaron las fuentes.

Hay un especial foco puesto en los prestadores de servicios para personas con discapacidad, en particular transportistas. Las deudas tributarias en este caso son significativas por la traumática situación que atraviesa el sector y por eso el alivio fiscal para el rubro es más amplio: tres años de cuotas sin interés. En consecuencia, se espera que en breve se registre una suba de anotados.

Maximiliano Pullaro se diferencia

En el plan de alivio fiscal, como así también en el programa de rescate para trabajadores estatales enterrados en deudas, existe también un juego de diferenciación del gobierno santafesino con la administración nacional del presidente Javier Milei.

Milei Pullaro
El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

Es que, ante un nivel de morosidad récord de las familias con tarjetas de crédito y billeteras digitales, la gestión libertaria avisó que no hará nada al respecto para resolver la problemática. De hecho, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, planteó: “No vamos a decidir nosotros sobre el dinero de la sociedad”.

En este contexto, surgen iniciativas desde las provincias, la oposición en el Congreso e incluso desde los propios bancos para intentar paliar la asfixia financiera que sufre un vasto segmento de la población.

Por eso mismo, en el gobierno santafesino evalúan posibilidades de avanzar en una dirección similar para un aspecto de extrema sensibilidad: la morosidad en el pago de los servicios públicos, con el riesgo de corte que trae consigo y la consecuente angustia en los hogares, con su correlato de aumento de la tensión social.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, escenificó la retirada de la Nación en las prestaciones de Salud.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Pullaro profundiza el plan rescate y busca evitar las esquirlas del ajuste de Milei

El gobernador no quiere ser objeto del malhumor de los sectores afectados por la motosierra. La caja vacía como símbolo y la próxima jugada.
Los bancos nucleados en ADEBA aseguran que refinanciaron el 40% de las deudas en mora y no reclaman la intervención del Estado
LA DEUDA INTERNA

Los bancos refinanciaron al 40% de los deudores con problemas de pago y rechazan una intervención del Estado

Afirman que reestructuraron parte de los créditos en dificultades. Sostienen que la mora es un fenómeno transitorio que puede resolver el mercado.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Axel Kicillof.
INTERNA PERONISTA

Banderazo por CFK: Kicillof moviliza al MDF y el PJ bonaerense, pero no confirma presencia

Por  Macarena Ramírez
Los balcones de CFK: 26 concentraciones en un mes.
LA PREVIA DEL BANDERAZO

Los balcones de CFK: 26 concentraciones en 30 días y cero kicillofismo

Por  Macarena Ramírez
Verónica Magario
POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO

Senado bonaerense: presionada por propios y ajenos, Magario convocó a sesionar

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.
SALVEN AL GOBIERNO

La colonización de la Justicia en la era Milei

Por  Gabriela Pepe