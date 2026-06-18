El Mundial de Clarín: Milei aprobó la fusión Telecom-Telefónica, pero el Grupo deberá desinvertir en el AMBA

El Grupo Clarín avanza con la fusión Telefónica-Telecom tras el dictamen favorable, pero con condicionamientos, de Defensa de la Competencia.

A pesar del tuit fijado contra la fusión Telecom-Telefónica que el presidente Javier Milei mantiene desde marzo de 2025, la Autoridad de Defensa de la Competencia aprobó la operación comercial y el Grupo Clarín de Héctor Magnetto podrá expandir su negocio en telecomunicaciones, aunque deberá desprenderse de una parte importante de su mercado en el Área Metropolitana y otras ciudades.

Como contó Letra P en su newsletter Los Perfiles del Poder (de suscripción gratuita en este enlace ), Clarín esperaba el resultado de la fusión porque el 95% de la facturación del holding depende de los servicios de telecomunicaciones que brinda a través de las compañías fusionadas. La producción de contenidos apenas representaba el 5% restante, antes de la venta de TyC Sports al Grupo Werthein .

Según la resolución que este miércoles por la tarde colgó en su web el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), basado en un informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ), el Gobierno informó aprobar la compra de Telefónica por parte de Telecom, pero "ha resuelto imponer un conjunto amplio de condiciones" para limitar "la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia".

Entre ellas, informó que Telecom "deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor".

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Según los datos que Telecom informó a la Bolsa, la fusión supuso la unión de las 21 millones de líneas que administraba Personal con las 19,3 millones en manos de Movistar . Pero, luego de una depuración, la empresa que controlan los accionistas del Grupo Clarín tendría 30 millones de usuarios activos, o el 50,3% del Mercado. Sin embargo, esa participación llega al 58% en el Área Metropolitana y supera el 50% en otras grandes ciudades.

Internet fija

Además, Defensa de la Competencia dispuso que el grupo deberá desinvertir en el segmento de internet fija, que brinda principalmente vía fibra óptica, y ceder a otros competidores participaciones de mercado donde tenga más del 50% de la torta. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Telecom ampliada tiene el 65% del mercado. De unos 11,5 millones de usuarios de banda ancha, el gigante de telecomunicaciones ofrece servicios a 5,2 millones, pero altamente concentrados en las grandes urbes, según se desprende de los balances del grupo.

magnetto-y-milei Clarín Héctor Magnetto, capitán del Grupo Clarín, vs. Javier Milei por la compra de Telefónica por parte de Telecom

Entre otros puntos, el Gobierno afirmó que la empresa deberá garantizarle al nuevo operador de telefonía móvil acceso a infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por dos años. También, que deberá devolver espectro radioeléctrico por un total de 130 MHZ, lo que incluye el desprendimiento inmediato de 60MHz a nivel nacional.

La respuesta de Héctor Magnetto

En una nota de Clarín, el holding de Magnetto consideró “excesivas las remediaciones impuestas" y afirmó que había ofrecido ceder 3 millones de abonados móviles y 130 mil abonados de banda ancha fija". Añadió que, requiere una alta concentración "para ganar competitividad en una industria de capital intensivo" y poder competir con la internet satelital que llega al país con firmas como Starlink, de Elon Musk, y Amazon Leo, de Jeff Bezos, que ofrecerá en Argentina el Grupo Werthein, como contó Letra P.

Para el especialista en industrias culturales Martín Becerra, los requisitos que la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia son mínimos : "Lo autoriza a ser el único grupo que ofrece servicios convergentes (fijos y móviles) en todo el país", dijo en Twitter.