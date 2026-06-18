Entre Ríos recibirá un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones

Entre Ríos recibirá un nuevo adelanto financiero de coparticipación por $150.000 millones, en el marco del esquema dispuesto por el Gobierno mediante el decreto 474/2026 publicado este jueves 18 en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei ; del ministro de Economía, Toto Caputo ; y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante 2026. El decreto publicado por el Gobierno estableció un tope de $400.000 millones para este mecanismo de adelantos financieros destinado a las provincias incluidas en la medida.

El esquema establecido contempla adelantos de recursos coparticipables para atender necesidades financieras transitorias de las provincias. Se trata de fondos que pertenecen a cada jurisdicción y que son girados de manera anticipada para fortalecer su liquidez, con devolución dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

Según aseguraron voceros del gobierno de Rogelio Frigerio , el adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de 2026 por $220.000 millones está siendo cancelado en tiempo y forma mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal. A la fecha, según informaron, se canceló aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos, “reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas”.

La operatoria prevé una tasa del 15 por ciento anual, significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento, precisaron.

Las provincias alcanzadas

Además de Entre Ríos, el Gobierno extendió este tipo de adelantos durante el año a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En el decreto de este jueves se sumaron Santa Fe y Jujuy.

Según apuntaron en la Casa Gris entrerriana, este mecanismo fue utilizado históricamente por gobiernos nacionales de distintos signos políticos y constituye una herramienta prevista en la legislación vigente para administrar situaciones transitorias de caja sin recurrir a endeudamiento de mercado.

“La medida contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante”, señalaron.