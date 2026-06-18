Javier Milei habilita la mayor concentración de la historia y Héctor Magnetto gana otra vez

Héctor Magnetto vs. Javier Milei por la compra de Telefónica por parte de Telecom
Javier Milei aprobará la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por los accionistas del Grupo Clarín, después de haber despotricado contra el holding de Héctor Magnetto (“la gran estafa argentina”, reza el tuit fijado por el Presidente desde marzo de 2025) por la mayor concentración infocomunicacional de la historia latinoamericana.
En medio de la crisis política autoinflingida por la corruptela de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el león Milei guarda los dientes y esconde la cola.
Telecom fue notificada este miércoles por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que maneja el Gobierno, acerca de la serie de condiciones que deberá cumplir para obtener la autorización formal de la compra por la que pagó u$s 1450 en febrero de 2025. Las condiciones son:
Desprenderse de seis millones de clientes de comunicaciones móviles; cuatro millones de ellos en el AMBA. Telecom sumado a Telefónica tienen en todo el país 40 millones de clientes móviles y, aplicando esta condición, quedará dominando el 57% del mercado más lucrativo del sector infocomunicacional;
desprenderse de 211 mil clientes de conexión fija a internet. Telecom sumado a Telefónica tienen en todo el país más de 5,7 millones de clientes a Internet fija. Como señaló Agustín Espada citando al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como fuente, solamente en la provincia de Buenos Aires Telecom + Telefónica tiene más del 50% del mercado de banda ancha en 74 localidades, pero la condición solo obliga a desinvertir en 28 localidades en todo el país;
devolución del espectro radioeléctrico: restitución de un total de 130 MHz, ya que la suma de las dos telefónicas supera el límite autorizado por el Enacom.
Sin embargo, con las suaves condiciones que impone, el resultado será que Telecom (con Telefónica adentro) será el único grupo en condiciones de ofrecer paquetes convergentes (integrados) de conectividad fija y móvil, de comunicaciones fijas y móviles y de TV paga en todo el país. Su principal competidor, Claro, no posee la capilaridad de la red fija de conectividad a Internet ni el protagonismo como operador de TV paga que tiene Telecom.
Telecom
Javier Milei vs. el Grupo Clarín
En su análisis, el gobierno ni siquiera menciona la posición dominante de Telecom (a través de Flow) en el mercado de TV paga. Si bien se trata de un sector en retroceso en cantidad de abonos, sigue siendo fundamental para acceder a contenidos de interés relevante, como el Mundial de Fútbol en la actualidad.
De modo tal que, aún cumpliendo los términos enunciados por el gobierno, Telecom redoblará su dominio en un sector vital para la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, lo que a su vez le reserva un papel rector en el disciplinamiento de la cadena de suministros de la dinámica industria de las comunicaciones a nivel industrial.
El negocio detrás de la convergencia
El comunicado del gobierno habla, además, de que la transferencia de clientes de Telecom debe hacerse a un “nuevo” operador. Puede interpretarse que la idea de Milei podría ser incorporar un nuevo operador al país, o que un prestador centrado en TV paga en una región (Telecentro, por caso) pegue el salto a las comunicaciones móviles.
Esa hipótesis plantea interrogantes porque las comunicaciones tienen como destinatario principal el mercado interno, que está severamente mutilado por la contracción de la actividad económica, la caída del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y el crecimiento del desempleo.
A diferencia de las inversiones en actividades extractivas como la minería o los hidrocarburos, las industrias infocomunicacionales dependen del gasto mensual de millones de familias e individuos. No parece un panorama atractivo invertir en mercados saturados y recesivos para pelear contra un gigante.
Interrogante político para Javier Milei y Clarín
Pero más allá de la hipotética llegada de un nuevo operador, en lo estructural Telecom obtiene el valioso aval del Estado, lo que le permitirá renegociar su deuda en mejores condiciones y, eventualmente, cambiará la ecuación editorial de los numerosos medios del Grupo Clarín, cuyo desempeño fue moderado a la expectativa de la necesaria aprobación a su compra de Telefónica.
¿Clarín pagará el favor con apoyo editorial o se sentirá liberado, ahora que ya no depende de la firma del gobierno en el expediente de su nueva megaconcentración?, ¿Milei obtendrá apoyo para las elecciones de 2027 a cambio de archivar su rabieta retórica contra el multimedios? En el país de la timba, la mano la ganó Clarín. La pregunta es si Milei cobrará el favor, cómo y cuándo.