Javier Milei habilita la mayor concentración de la historia y Héctor Magnetto gana otra vez

Javier Milei aprobará la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom , controlada por los accionistas del Grupo Clarín, después de haber despotricado contra el holding de Héctor Magnetto (“la gran estafa argentina”, reza el tuit fijado por el Presidente desde marzo de 2025) por la mayor concentración infocomunicacional de la historia latinoamericana.

En medio de la crisis política autoinflingida por la corruptela de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el león Milei guarda los dientes y esconde la cola.

Telecom fue notificada este miércoles por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que maneja el Gobierno, acerca de la serie de condiciones que deberá cumplir para obtener la autorización formal de la compra por la que pagó u$s 1450 en febrero de 2025. Las condiciones son:

Defensa de la Competencia declara en su comunicado oficial que “el objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo , libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”.

Sin embargo, con las suaves condiciones que impone, el resultado será que Telecom (con Telefónica adentro) será el único grupo en condiciones de ofrecer paquetes convergentes (integrados) de conectividad fija y móvil, de comunicaciones fijas y móviles y de TV paga en todo el país. Su principal competidor, Claro , no posee la capilaridad de la red fija de conectividad a Internet ni el protagonismo como operador de TV paga que tiene Telecom.

Telecom Javier Milei vs. el Grupo Clarín

En su análisis, el gobierno ni siquiera menciona la posición dominante de Telecom (a través de Flow) en el mercado de TV paga. Si bien se trata de un sector en retroceso en cantidad de abonos, sigue siendo fundamental para acceder a contenidos de interés relevante, como el Mundial de Fútbol en la actualidad.

De modo tal que, aún cumpliendo los términos enunciados por el gobierno, Telecom redoblará su dominio en un sector vital para la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, lo que a su vez le reserva un papel rector en el disciplinamiento de la cadena de suministros de la dinámica industria de las comunicaciones a nivel industrial.

El negocio detrás de la convergencia

El comunicado del gobierno habla, además, de que la transferencia de clientes de Telecom debe hacerse a un “nuevo” operador. Puede interpretarse que la idea de Milei podría ser incorporar un nuevo operador al país, o que un prestador centrado en TV paga en una región (Telecentro, por caso) pegue el salto a las comunicaciones móviles.

Esa hipótesis plantea interrogantes porque las comunicaciones tienen como destinatario principal el mercado interno, que está severamente mutilado por la contracción de la actividad económica, la caída del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y el crecimiento del desempleo.

A diferencia de las inversiones en actividades extractivas como la minería o los hidrocarburos, las industrias infocomunicacionales dependen del gasto mensual de millones de familias e individuos. No parece un panorama atractivo invertir en mercados saturados y recesivos para pelear contra un gigante.

Interrogante político para Javier Milei y Clarín

Pero más allá de la hipotética llegada de un nuevo operador, en lo estructural Telecom obtiene el valioso aval del Estado, lo que le permitirá renegociar su deuda en mejores condiciones y, eventualmente, cambiará la ecuación editorial de los numerosos medios del Grupo Clarín, cuyo desempeño fue moderado a la expectativa de la necesaria aprobación a su compra de Telefónica.

¿Clarín pagará el favor con apoyo editorial o se sentirá liberado, ahora que ya no depende de la firma del gobierno en el expediente de su nueva megaconcentración?, ¿Milei obtendrá apoyo para las elecciones de 2027 a cambio de archivar su rabieta retórica contra el multimedios? En el país de la timba, la mano la ganó Clarín. La pregunta es si Milei cobrará el favor, cómo y cuándo.