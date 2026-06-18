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San Francisco: la fábrica de amortiguadores ZF reduce su actividad tras una suba del 300% de las importaciones

La única planta sudamericana de la firma alemana frenará tres jornadas mensuales. Evitará un procedimiento preventivo de crisis. Afecta a 340 trabajadores.

Letra P | Nicolás Albera
Por Nicolás Albera
Planta de la alemana ZF radicada en San Francisco, en el este de Córdoba

Planta de la alemana ZF radicada en San Francisco, en el este de Córdoba

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Letra P | Nicolás Albera
Nicolás Albera

La compañía alemana radicada en este de Córdoba acaba de acordar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) una reducción temporal de actividad luego de un fuerte crecimiento de las importaciones y de la caída del mercado interno. En el caso de los amortiguadores, las importaciones pasaron de 524 mil unidades en 2024 a más de 2,1 millones en 2025.

Ese incremento, cercano al 300%, impactó de lleno sobre la producción nacional. Según fuentes del sector, las exportaciones no lograron compensar la retracción de las ventas en el mercado doméstico.

Asimismo, la industria metalúrgica de Córdoba no encuentra el rumbo. El último informe técnico elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), muestra una caída del 4,1% interanual en mayo, manteniendo una tendencia declinante.

La crisis de ZF Argentina y el acuerdo con la UOM

Esta semana, ZF Argentina comenzó a reducir el ritmo de producción en su planta de San Francisco. La medida contempló la paralización total de las líneas durante tres jornadas por mes en junio, julio y agosto, tras una negociación con la UOM.

Según pudo saber Letra P, la multinacional había intentado inicialmente avanzar con un procedimiento preventivo de crisis que se extendiera desde mayo hasta diciembre. La propuesta contemplaba el pago del 50% de los salarios durante ese período.

zf argentina
ZF Argentina vuelve a tomar medidas ante la crisis en su planta de San Francisco

ZF Argentina vuelve a tomar medidas ante la crisis en su planta de San Francisco

La iniciativa no prosperó. El sindicato rechazó esa posibilidad ante el Ministerio de Trabajo al considerar que la compañía no reunía las condiciones económicas necesarias para solicitar ese mecanismo.

El secretario general de la seccional San Francisco del sindicato metalúrgico, Lucas Sarmiento, explicó que la prioridad fue preservar los puestos laborales. “ZF en los dos últimos años no ha tenido malos números para tomar una decisión como esta. La intención fue lograr un acuerdo siempre con el objetivo de mantener el personal”, sostuvo.

Cómo impactará la medida en los trabajadores

El entendimiento alcanzado entre la empresa y el gremio estableció tres paradas mensuales de producción durante junio, julio y agosto. La alternativa resultó menos perjudicial para el personal que la propuesta inicial presentada por la firma.

Los 340 empleados alcanzados por el acuerdo percibirán el 75% de los salarios correspondientes a las jornadas no trabajadas bajo un esquema no remunerativo. De acuerdo con estimaciones sindicales, la reducción efectiva de ingresos oscilará entre el 6% y el 8%.

Según la categoría y la antigüedad, la pérdida rondará entre $8 mil y $18 mil mensuales. El aguinaldo se abonará de manera completa y los adicionales habituales, como el presentismo, permanecerán sin modificaciones.

Por fuera de ese acuerdo, la empresa y el sindicato también pactaron una actualización salarial del 2,5% para junio, julio y agosto. La negociación se realizó de manera independiente debido a la situación judicial que atraviesa la conducción nacional de la organización gremial.

Un inicio de año marcado por la baja de empleados

La filial argentina de la multinacional alemana produce amortiguadores en San Francisco desde 2003 y constituye la única fábrica del grupo en Sudamérica. A comienzos de 2026 desvinculó a 44 trabajadores eventuales y puso en marcha un programa de retiros voluntarios al que adhirieron 34 personas.

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En aquel momento, el director general de la compañía, Andrés Fava, respaldó el concepto de una economía abierta, aunque advirtió sobre la necesidad de contar con reglas de competencia similares a las de países como China.

La actividad metalúrgica continúa en retroceso

La situación de la firma se inscribió en una tendencia más amplia. El último informe de Adimra registró una caída interanual del 5,1% en mayo y una baja mensual del 1,4% respecto de abril.

Fava ZF
Andrés Fava, director de ZF Argentina, pidió a inicios de 2026 reglas claras para poder competir, por ejemplo, con China.

Andrés Fava, director de ZF Argentina, pidió a inicios de 2026 reglas claras para poder competir, por ejemplo, con China.

La utilización de la capacidad instalada alcanzó apenas el 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años. En el plano provincial, Buenos Aires registró una contracción del 5,9%, mientras que Santa Fe cayó 5,1% y Córdoba retrocedió 4,1%. También mostraron resultados negativos Entre Ríos y Mendoza, con bajas del 3,8% y 2,4%, respectivamente.

El escenario dejó a buena parte del entramado industrial frente a un desafío creciente. En ese marco, el caso de ZF Argentina se convirtió en una de las expresiones más visibles de las dificultades que enfrenta el sector manufacturero para sostener actividad y empleo en un mercado cada vez más competitivo.

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