Senado bonaerense: presionada por propios y ajenos, Magario convocó a sesionar

Verónica Magario convocó al Senado bonaerense para el próximo miércoles 24 de junio a las 13. Será la primera sesión ordinaria del año, luego de más de seis meses sin actividad en el recinto y en medio de la fuerte interna del peronismo bonaerense. Además, crece la expectativa por un duro discurso del senador bonaerense Sergio Berni contra la conducción de la Cámara.

La presidenta del Senado cedió finalmente a la presión política acumulada durante los últimos meses. La convocatoria llegó después de reiterados cuestionamientos de la oposición, reclamos de intendentes y malestar dentro del propio oficialismo por la virtual parálisis legislativa que mantuvo cerrado el recinto durante todo el primer semestre de 2026.

Berni, uno de los dirigentes más críticos del funcionamiento de la cámara alta, prepara una fuerte intervención en el recinto. Según pudo saber Letra P , el senador apuntaría contra Magario por la demora en convocar a sesiones ordinarias y por las atribuciones que asumió durante ese período para definir la integración de las comisiones permanentes y el otorgamiento de licencias legislativas.

La tensión entre Sergio Berni y Magario venía creciendo desde el inicio del año legislativo. El exministro de Seguridad cuestionó en privado y en reuniones de bloque la demora para poner en marcha el Senado y rechazó las decisiones adoptadas por la Presidencia mientras la Cámara permanecía sin sesiones ordinarias.

Entre los principales cuestionamientos figuraban la conformación de las comisiones permanentes y el otorgamiento de licencias sin que el cuerpo sesionara. En ese contexto, distintos senadores daban por descontado que Berni aprovecharía la primera sesión ordinaria del año para expresar públicamente esas diferencias.

La interna del peronismo demoró el funcionamiento del Senado

La falta de actividad legislativa fue atribuida por distintos sectores a la disputa interna que atravesó al peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineado con el gobernador Axel Kicillof, y La Cámpora, con el Frente Renovador como articulador de las negociaciones.

La falta de acuerdos impidió durante meses la conformación definitiva de autoridades y el funcionamiento de las comisiones permanentes, un paso indispensable para habilitar el tratamiento de proyectos en la cámara alta.

En las últimas semanas volvieron a multiplicarse las críticas por el funcionamiento del Senado. Legisladores de distintos bloques advirtieron sobre la acumulación de expedientes sin tratamiento y la demora en iniciativas impulsadas tanto por el Gobierno bonaerense como por representantes de la oposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Senado_BA/status/2067299821245825354?s=20&partner=&hide_thread=false Quedó constituida la comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional



El cuerpo legislativo quedó presidido por @dievalen y tendrá a su cargo el tratamiento de los proyectos vinculados al régimen municipal.



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La oposición también prepara cuestionamientos

Además del discurso que preparaba Berni, los bloques opositores también anticipaban fuertes cuestionamientos contra la conducción de Magario. Los principales reclamos apuntaban a la demora en convocar a sesiones ordinarias, la acumulación de proyectos sin tratamiento y el funcionamiento administrativo de la Cámara durante el extenso período sin actividad parlamentaria.

Según pudo saber Letra P, el bloque de La Libertad Avanza también prepara críticas a la presidenta del cuerpo por la paralización de la cámara y buscará introducir en el debate varios de los proyectos en materia de reforma política que viene trabajando. Este miércoles quedó conformada la comisión de Asuntos Municipales, a cargo de Diego Valenzuela, la última en constitruirse.

Bloque LLA1 El bloque de La Libertad Avanza también cuestionará la paralización del Senado.

Con la convocatoria finalmente confirmada, el Senado bonaerense volverá a abrir sus puertas en una sesión que promete convertirse en uno de los primeros escenarios de la disputa política dentro del oficialismo y en un nuevo foco de tensión entre Magario, Berni y la oposición.