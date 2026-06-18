Los balcones de CFK: 26 concentraciones en 30 días y cero kicillofismo

En el marco del primer año de detención de Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ) decenas de dirigentes, militantes y diferentes colectivos peregrinaron por la puerta de San José 1111 para darle el apoyo y ver en el balcón a la expresidenta, que salió a saludar cada vez. Fueron 26 movilizaciones en un mes, en el marco de la campaña "Cristina libre" que tendrá su máxima expresión este sábado con el banderazo a Parque Lezama .

Esa actividad fue la última, pero no por decisión de la militancia sino de la justicia, que intimó a la expresidenta luego de que en esa movilización se desplegara una bandera desde un edificio vecino al balcón de CFK. Después de esta advertencia judicial, se decidió suspender el último acto previsto, que iba a encabezar este miércoles el diputado bonaerense Facundo Tignanelli con una delegación de La Matanza.

Fue la organización liderada por Máximo Kirchner la que se puso al hombro la coordinación de las actividades que pasaron por el barrio de Constitución. Algunas de las movilizaciones más populosas fueron las que tuvieron al frente a los intendentes de La Cámpora. Durante las primeras jornadas movilizó Lanús con Julián Álvarez a la cabeza, después lo hizo Hurlingham junto a Damián Selci , y finalmente Quilmes.

Los intendentes camporistas del interior también participaron de actividades. Wado de Pedro estuvo al frente de “El oeste con Cristina”, una movilización que contó con la presencia del intendente de Mercedes, Juan Ustarroz .

Wado en San Jose

También traccionaron fuerte diferentes referentes de la agrupación. Desde Avellaneda movió el senador bonaerense Emmanuel Santalla, desde Almirante Brown lo hizo José Lepere. Y en la jornada matancera estaba trabajando Tignanelli. Otras regiones se aglutinaron: un día fueron Berazategui y Florencio Varela; otro Tres de Febrero, San Martín e Ituzaingó y otro zona Norte. El día que movilizó la Ciudad de Buenos Aires, estuvo el senador Mariano Recalde al frente.

Colectivos con CFK

También participaron con actividades diferentes sectores sociales: la organización de Derechos Humanos HIJOS; el colectivo de diversidades con el festival “Orgullosxs de Cristina”; “La Patria Grande con Cristina”, con diferentes sectores migrantes; el feminismo con Cristina en el marco del Ni Una Menos, y ambientalistas populares, con la ministra de Ambiente de la provincia, Daniela Vilar a la cabeza. También tuvieron sus jornadas otras dos figuras camporistas del gabinete bonaerese: Nicolás Kreplak que movilizó sectores de salud y Florencia Saintout con la militancia de La Plata.

Diversidades en San Jose 1111

También se sumaron jubilados, que marcharon con el exvicepresidente Amado Boudou; docentes y estudiantes bajo el lema “la educación con Cristina”; "las villas con Cristina”, acompañadas por Pitu Salvatierra, y un día de “la militancia con Cristina”. Además, hubo actividades por el 25 de mayo y el día de la Escarapela.

Pocos aliados, nadie de Axel Kicillof

Algunas de las movilizaciones fueron motorizadas por sectores aliados, como el caso del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, uno de los primeros en ir a San José 1111 con la militancia de su distrito. También hizo lo propio el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, con sectores kirchneristas de Morón que montaron actividades circenses en el barrio de Constitución.

No hubo intendentes del MDF de Kicillof que movilizaran ni otros no alineados, aunque en muchos casos sí se movilizó la militancia kirchnerista en sus distritos. Fue lo que pasó con Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui o Morón. Los intendentes no estuvieron ni movieron a su gente.

El cierre de las actividades será este sábado 20 con un banderazo convocado a las 15 horas que tendrá a Máximo Kirchner como único orador y probablemente un audio de CFK. De esa actividad sí tenía previsto participar el kicillofismo, aunque surgieron más dudas que certezas luego del fuerte cruce por las críticas de la legisladora porteña, Berenice Iañez, a la expresidente, que a su vez produjeron una dura respuesta por parte de Mayra Mendoza.