Javier Milei arma una foto de respaldo a Manuel Adorni y avisa que no lo echará ni lo mandará a otro lugar

En medio de una jornada cargada de rumores de salida de Manuel Adorni del Gobierno, impulsados incluso desde la Casa Rosada, Javier Milei decidió eliminar cualquier tipo de margen de dudas . El Presidente llevará a su ministro coordinador al acto central por el Día de la Bandera en Rosario y lo rodeará de todo el gabinete, con un claro mensaje de respaldo político: "No se va".

El jueves, cuando fuentes oficiales le confirmaron a Letra P que el jefe de Estado asistiría al acto patrio en la ciudad de Santa Fe, todavía no estaba prevista la presencia ni del jefe de Gabinete ni del resto de los ministros libertarios. Sin embargo, en el inicio de una nueva semana tensa y cargada de versiones sobre una posible salida del vocero, Milei le ordenó a sus principales funcionarios que se sumen a una gran fotografía de respaldo político a Adorni.

El mandatario rechaza tanto las presiones de la oposición, que pide el desplazamiento de Adorni, ante una posible e inminente moción de censura en el Congreso, como las de los propios libertarios que piden que el jefe de Gabinete pase a ocupar un cargo de menor exposición pública , como podría ser una embajada o algún organismo internacional con representación del Estado argentino.

Pese al fuerte presión externa e interna, Adorni no tiene en mente renunciar y tampoco recibió ningún tipo de sugerencia presidencial para dejar su cargo, según pudo saber este medio. Todo lo contrario: en las últimas horas lo llamó Milei para decirle que quería su compañía en el acto oficial en Rosario, donde no fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel .

Está previsto que digan presente toda la plana mayor del Gobierno, como los ministros Toto Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Diego Santilli (Interior).

Los funcionarios saldrán desde la Casa Rosada el sábado a las 7.30 en una única comitiva, tal como sucedió el 29 de abril, cuando Milei les pidió que acompañen al ministro coordinador en su primer informe de gestión ante el Congreso. Este es el segundo pedido explícito presidencial de respaldo al ministro coordinador que realiza desde que estalló el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

En tierras del gobernador Maximiliano Pullaro, se espera también la presencia del asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien a su vez le pidió asistencia a varios de los integrantes del bloque violeta para que le den volumen a la instantánea de blindaje político. Otra figura de peso, aunque de bajo perfil, que también estará en Rosario es el secretario de Asuntos Parlamentarios, Ignacio Devit, un viejo operador de la tabacalera Massalin Particulares que se mueve como uno de los mayores hombres de confianza de Adorni.

Consultados por este medio, voceros de la senadora Patricia Bullrich no respondieron si asistirá, o no, a la actividad del resto del Gobierno. La exministra mantuvo idas y vueltas por el patrimonio de Adorni.

La mesa de Karina Milei para blindar a Manuel Adorni

Mientras el líder de La Libertad Avanza transforma un acto patrio en una actividad en favor de su ministro, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fiscaliza las actividades y contactos de una nueva mesa política de Balcarce 50 que tiene el objetivo de frenar la moción de censura contra Adorni en el Congreso.

Integrada por los Menem (Martín y Lule), Santilli y Devitt, este grupo karinista está ocupado casi en un cien por ciento en negociar con los aliados para que el Partido Justicialista no alcance el cuórum necesario para eyectar al jefe de Gabinete de su cargo. De ahí que en todas las reuniones que tuvo el ministro de Interior con los gobernadores para hablar de la reforma electoral y otros proyectos del oficialismo, se haya colado un pedido de respaldo a Adorni.

mesa politica

El mensaje le llegó no sólo a Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) e, incluso, a Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con quienes se reunió en los últimos días, sino también a los representantes del PRO y la UCR. De acuerdo a fuentes al tanto de estas conversaciones, los líderes de la oposición le hicieron saber a la mesa política que no pretenden motorizar la moción de censura, por lo que harán todo lo posible para que la sesión se caiga.

"Es una solicitud de respaldo no al jefe de Gabinete, sino a la investidura presidencial. Desde la reforma constitucional de 1994 para acá, nunca se removió a un jefe de Gabinete por un mecanismo así, sería algo grave y dejaría un precedente negativo", comentó una fuente que trabaja en Casa Rosada.

Sin embargo, gobernadores y legisladores de amplios sectores aliados también le dijeron al oficialismo que si el kirchnerismo consigue, por el medio que sea, tratar el desplazamiento del jefe de Gabinete, ellos no pondrán "las manos en el fuego" por el cuestionado funcionario. En otras palabras, antes que quedar en una postura incómoda en el recinto, la oposición espera que Milei eche a Adorni.