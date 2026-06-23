Mercado Libre de tasas: Marcos Galperin adhiere al RIGI municipal de Tres de Febrero

Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al RIGI de Tres de Febrero.

Mercado Libre , la compañía fundada por Marcos Galperin , se convirtió en la primera firma en adherir al régimen de incentivos que creó el municipio de Tres de Febrero, una herramienta inspirada en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) nacional para promover desembolsos privados, actividad logística y contratación de personal.

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La adhesión alcanza al centro de almacenamiento que la empresa opera en el Parque Logístico Buen Ayre, una instalación inaugurada en 2025 tras un desembolso de u$s 65 millones. Fuentes de la comuna destacan que el esquema contempla bonificaciones de tasas por hasta 15 años para proyectos que acrediten inversiones y generación de empleo .

Mercado Libre se transformó en la primera compañía en incorporarse al programa de promoción impulsado inicialmente durante la gestión de Diego Valenzuela y continuado por el actual intendente, Rodrigo Aybar .

“Seguimos promoviendo inversiones y generando trabajo para los vecinos del municipio”, señaló Aybar.

Según datos del municipio, el centro de almacenamiento emplea actualmente a 440 personas, de las cuales cerca de la mitad reside en Tres de Febrero. La proyección es alcanzar unos 650 puestos de trabajo hacia fin de año.

“El centro de almacenamiento cuenta al día de hoy con 440 empleados, de los cuales la mitad son de Tres de Febrero. Hacia fin de año serán unos 650”, afirmó Valenzuela.

Mercado Libre Mercado Libre Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al RIGI de Tres de Febrero.

La planta ocupa 58.000 metros cuadrados y tiene capacidad para procesar hasta 100.000 productos diarios y almacenar 570.000 artículos de gran porte, entre ellos electrodomésticos, tecnología, autopartes y productos para el hogar.

Inversión, logística y generación de empleo

“Valoramos que el municipio impulse condiciones que favorezcan el desarrollo económico y el empleo formal, aspectos clave para construir más oportunidades”, sostuvo Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Mercado Libre.

Con esta adhesión, la empresa inaugura el régimen de promoción local con el que Tres de Febrero busca atraer nuevos proyectos privados y consolidarse como un polo logístico e industrial del conurbano bonaerense.