Manuel Antelo, el hermano de Raúl Jalil y otros: quiénes importarán autos eléctricos de China sin impuestos

La primera licitación de Toto Caputo para ingresar autos eléctricos-híbridos sin pagar el arancel del 35% fue copada por empresarios como Hugo Belcastro , representante de la marca china Baic ; Manuel Antelo , ex dueño de Renault Argentina en los noventa; Ignacio Jalil , hermano del gobernador catamarqueño Raúl Jalil ; y el cordobés Daniel Parodi , fabricante de eléctricos en el país.

SIN FMI NO HAY PARAÍSO

La medida de la administración libertario sirvió de puente para el regreso de Antelo, quien se declaró libertario. “Creo que Javier Milei dio en el clavo del problema del país”, destacó.

Así anunció que tiene u$s 200 millones para invertir en diez años en la Argentina. Los primeros u$s 60 millones los pone con Great Cars, que traerá 4 mil autos de las marcas Haval, Orion y Chagan, que ingresará a través de la sociedad Chan-One.

Otro importador es Emotions SA, que integran Javier Ignacio Jalil, hermano del gobernador catamarqueño, y Pablo Peón, primo de los Jalil y automovilista deportivo.

Ingresarán 2.487 vehículos de la marca china Lynk&Co. El diputado provincial catamarqueño de la UCR, Tiago Puente aseguró que es “parte de los negocios” que gestiona el gobernador con la administración nacional.

La marca Link&Co era importada por Eximar, de Federico Pieruzzini, pero decidieron no traerla más.

Toto Caputo lo hizo

De los 11.563 vehículos que importarán las terminales automotrices radicadas el país, Volt Motors, del empresario cordobés Daniel Parodi importará 5.006 vehículos de la fábrica china estatal Enroeve.

Parodi es el dueño de Ciudad Empresaria, 17 hectáreas con servicios para albergar emprendimientos y es el dueño de la fábrica de autos eléctricos Volt que inauguró el ex presidente Mauricio Macri en 2017 y que no tuvo gran inserción en el mercado local.

Fuentes de la empresa le aseguraron a Letra P que están esperando que la marca Enroeve homologue sus modelos en Europa y anticiparon que, con esa licencia, comenzar a importar el SUV enchufable a la Argentina y venderlo a u$s 26.000 más IVA.

Daniel-Parodi-CEO-Volt-Motors-scaled.jpg Daniel Parodi, el empresario cordobés que importará autos chinos Captura de redes

En septiembre van a estar los primeros 500 autos Enroeve, que se vende en mercados como Rusia y en países asiáticos.

El objetivo de Parodi, afirman, es "terminar integrando partes nacionales en los vehículos chinos, y poder exportarlos al Mercosur".

Entre las terminales radicadas, también Ford importará 2.500 Ford Territory Hybrid, que es el SUV que la multinacional fabrica en China desde 2018 junto con su empresa Jiangling Motors Corporation (JMC).

Stellantis, en tanto, importará 2.000 Fiat 600 híbridos y 160 chinos de la marca Leapmotor.

Comprar barato y vender en Argentina

El conjunto de importadores traerá 21.464 autos, casi el doble que las terminales automotrices radicadas en el país: 11.563. Son 33.027 vehículos, en su mayoría del segmento SUV, que los empresarios compran en China por menos de u$s 16.000 y que costarán al públicos entre u$s 30.000 y u$s 35.000.

Estarán en los concesionarios a partir de junio. En pocos días, el ministro Caputo realizará otra licitación para completar los 50 mil autos que se importarán por año, durante un lustro.

“Es gran negocio, compran barato y venden caro”, afirmó un economista consultor del sector automotriz nacional.

Son u$s 4.000 millones que la administración mileísta se comprometió a permitir ingresar para traer híbridos y eléctricos baratos.

Fuentes de la Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA) dijeron a Letra P que “es una medida necesaria para generar demanda de vehículos eléctricos, para que se invierta en infraestructura”.

Importaciones eléctricas y cortocircuitos por los cupos

El Grupo Eximar, a través de la firma MGM Company S.A., la sociedad de Jaime Campo y Federico Pieruzzini, es la segunda empresa importadora con más cantidad de unidades chinas en el cupo: 3.024 autos de marca MG.

Pieruzzini interpuso un recurso para que le anulen el cupo de 500 autos híbridos de la marca china Gelly, que se lo asignaron al importador Autos Sustentables del Sur, una empresa que se creó en 2024 y está radicada en el partido bonaerense de Avellaneda a nombre de Eduardo Riverol y Santiago Triscali.

Voceros gubernamentales anticiparon, sin embargo, que no habrá cambios en la asignación de cupos.

Híbridos eléctricos autos importación china Toto Caputo entrega dólares para importar autos híbridos y eléctricos baratos

Chery, la primera marcha china en Argentina, que trajo Franco Macri, importará a través de ZTY Motors S.A., cuyo presidente es Gustavo Machado. Son 2.075 autos Chery Tiggo y el EQ1. La empresa Astrack, del mismo grupo, importará 300 autos JAC.

El gigante chino de vehículos eléctricos BYD, que desplazó a Tesla en el liderazgo mundial de eléctricos, ingresará 1.300 vehículos.

BYD ya compró una planta en Salvador de Bahía, Brasil, y cuando comience a fabricar dentro del Mercosur ya no pagará más el arancel extrazona.