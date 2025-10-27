en vivo ALERTA

Los mercados son un festival: el dólar oficial se desploma más de $ 90 y bonos y acciones saltan hasta 50%

El valor de la divisa estadounidense tras la victoria electoral de LLA en todo el país. La reacción de los mercados, en tiempo real.

En esta nota, el minuto a minuto de la cotización del dólar oficial, el dólar blue, las acciones y los bonos en los mercados financieros ante las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en todo el país.

El dólar oficial cae $ 95 y se vende a $ 1.420 en el Banco Nación

El dólar oficial frena su caída y cotiza a $ 1.420 para la venta en el Banco Nación, $ 95 menos que el cierre del último viernes. El dólar mayorista también detiene su desplome y cotiza a $ 1.362 para la venta, $ 130 por debajo del último cierre. Aún así, la divisa mayorista se mantiene lejos del techo de la banda determinado por el Banco Central en $ 1.494,04 para este lunes.

El dólar oficial cae más de $ 100 y bonos y acciones saltan hasta 50%

El dólar oficial cae $ 115 en relación al último cierre y se vende a $ 1.400 en el Banco Nación. El dólar mayorista baja $ 147 y cotiza a $ 1.345 para la venta, lejos del techo de la banda determinado por el Banco Central en $ 1.494,04 para este lunes.

Las acciones que cotizan en Estados Unidos saltan hasta casi 50%, con fuertes avances para Grupo Supervielle (+47%), BBVA (+42%), Grupo Financiero Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%). Mientras que los bonos rebotan hasta 24%, liderados por el GD35, seguido por el GD41 (+23%) y el GD38 (+22%).

El dólar se desploma: el oficial cae más de $ 140 y bonos y acciones saltan hasta 40%

El dólar oficial acumula una caída de $ 145 en lo que va de la jornada cambiaria y se vende a $ 1.370 en el Banco Nación. El dólar mayorista también profundiza su caída y tras bajar $ 147 cotiza a $ 1.345 para la venta, lejos del techo de la banda determinado por el Banco Central en $ 1.494,04 para este lunes.

Las acciones que cotizan en Estados Unidos saltan hasta 36%, con fuertes avances para Grupo Financiero Galicia (+35,8%), Banco Macro (+34,9%), YPF (+21,8%) y Telecom (+18,6%). Mientras que los bonos rebotan hasta 24%, liderados por el GD35, seguido por el GD41 (+23%) y el GD38 (+22%).

Con caídas de más de $ 130, el dólar oficial se desploma a $ 1.380 y el mayorista a $ 1.355

El dólar oficial cae $ 135 y se vende a $ 1.380 en el Banco Nación, tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo. Mientras que el mayorista baja $ 137 y cotiza a $ 1.355 para la venta, lejos del techo de la banda determinado por el Banco Central en $ 1.494,04 para este lunes.

El dólar baja $ 85 en el Banco Nación y se vende a $ 1.430, las acciones saltan hasta 40% y bonos suben hasta 25%

El dólar oficial baja $ 85 y se vende a $ 1.430 en el Banco Nación, tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo.

Las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos saltan hasta 40% y los bonos escalan hasta 25% después de que el presidente norteamericano Donald Trump y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebraran el triunfo del oficialismo.

