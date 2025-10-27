Los mercados son un festival: el dólar oficial se desploma más de $ 90 y bonos y acciones saltan hasta 50%

En esta nota, el minuto a minuto de la cotización del dólar oficial, el dólar blue, las acciones y los bonos en los mercados financieros ante las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en todo el país.
El dólar oficial cae $ 95 y se vende a $ 1.420 en el Banco Nación
El dólar oficial frena su caída y cotiza a $ 1.420 para la venta en el Banco Nación, $ 95 menos que el cierre del último viernes. El dólar mayorista también detiene su desplome y cotiza a $ 1.362 para la venta, $ 130 por debajo del último cierre. Aún así, la divisa mayorista se mantiene lejos del techo de la banda determinado por el Banco Central en $ 1.494,04 para este lunes.