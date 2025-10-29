El mileísmo se percibe irresistible

Gracias a esa cadena de la felicidad, la extrema derecha ya transita el puente de plata que le hacía falta para atravesar el río infestado de cocodrilos que se había generado. La consolidación de su modelo económico parece ahora abierta de par en par , condicionada solamente por sus esperables consecuencias sociales y por su propia tendencia al error no forzado.

Una corriente de análisis ha vinculado la victoria del 26-O de La Libertad Avanza (LLA) con el temor de un sector decisivo de la ciudadanía a un estallido de la macro, que se habría desencadenado, a su vez, por un resultado eventualmente desfavorable que alejara a Donald Trump de este país indómito. El atajo interpretativo no resulta convincente.

Por un lado, porque las vacilaciones del republicano respecto de su compromiso "colaborativo" no fueron parte de ninguna estrategia del miedo; al contrario, las mismas le generaron zozobra al Gobierno. Por el otro, porque el voto del último domingo pareció más bien un premio a la reducción de la inflación y, sobre todo, el último aviso del electorado sobre el no retorno de su relación con el pasado , al punto que no sólo dejó groggy al peronismo, sino que barrió con casi todas las otras expresiones de "lo viejo" , desde la impenitente "vía del medio" hasta los retazos del radicalismo y las pretensiones de independencia del PRO. Desde ahora, las oposiciones mirarán hacia adelante o quedarán definitivamente ciegas.

Los pesos del virrey Bessent

La intervención financiera de los Estados Unidos en el Protectorado del Río de la Plata es tan opaca como la política. Gracias a información indirecta y cálculos sagaces, la consultora 1816 pudo establecer qué hizo el virrey Scott Bessent con los pesos que le quedaron en la mano tras la venta de 2100 millones de dólares que realizó antes de los comicios para evitar que el plan de Milei y Toto Caputo volcara sin remedio.

En base al análisis del Balance Semanal del Banco Central –de la República Argentina, ahora hay que aclarar–, determinó que colocó ese monto –2,75 billones de pesos– en una letra de deuda en moneda nacional emitida por la autoridad monetaria, cuya tasa no ha sido informada. "Ganamos mucho dinero", dijo Trump, más para despejar críticas internas que porque esa diferencia realmente signifique algo para la primera economía del mundo.

Captura de pantalla 2025-10-29 a la(s) 6.41.32p. m.

Sí significa para la Argentina, que, no conforme con la permanente habilitación a bancos y fondos de inversión, ahora le abre a la hiperpotencia el juego bobo del carry trade, mejor conocido como "bicicleta financiera".

Más allá de que Estados Unidos pueda llevarse más dólares que los que trajo –y ni hablar cuando comience el verdadero desembarco de inversiones extractivas–, la saga revela un estado de cosas lleno de espinas: negocios financieros con información reservada y compartida entre gobiernos, una manipulación de mercado en la que la parte más poderosa impone las condiciones de precio y se lleva los frutos, y mucho, mucho secretismo.

El tiempo dirá si, como asegura el Gobierno, todo lo que se ve será un negocio formidable para el país. Por lo pronto, lo es para su proyecto político.

Va a ser muy lindo hacer un puente

ChatGPT Image 29 oct 2025, 07_14_42 p.m. Imagen generada con inteligencia artificial (Chat GPT).

El desembarco del Séptimo Regimiento de Caballería Financiera es tan irresistible que ahoga, por lo menos por el momento, las expectativas de reformulación del esquema cambiario.

El dólar se acomodó desde la apertura del mercado del lunes un buen escalón por debajo de los 1500 pesos, y los créditos prometidos por 40.000 millones de dólares –mitad swap y mitad préstamos bancarios más misteriosos todavía– despejan el horizonte de pagos de deuda y minimizan la urgencia de acumular reservas.

En ese clima no sorprende que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street hayan subido hasta un 70% en apenas tres ruedas, que la bolsa porteña haya recuperado un 65% en dólares y que el riesgo país haya caído por debajo de los 700 puntos básicos, a la espera una vez más del empujón final que permita el regreso al mercado internacional.

Captura de pantalla 2025-10-29 a la(s) 6.37.20p. m. Fuente: Rava Bursátil.

Hasta la astronomía ayuda: los planetas se alinearon al punto de que la Reserva Federal volvió a bajar su tasa de interés de referencia, dejándola en su menor nivel en tres años. Así, los mercados emergentes ganan atractivo.

El combo financiero constituye el corazón de la ayuda norteamericana al Gobierno: el tendido de un puente que le permitiría transitar con mayor suavidad una transición que se insinuaba peligrosa.

Si esa carrada de billetes verdes efectivamente llegara, la urgencia por acumularlos con compras del Tesoro –argentino– y del Banco Central se atenúa.

Que el tipo de cambio que se plasma sin que esos actores engorden la demanda es el ideal para la actividad, el empleo y la competitividad general de la economía es harina de otro costal, uno que no forma parte de las inquietudes de una administración que le plantea a la producción el mandato de "adaptarse o morir".

Sin embargo, desequilibrios son desequilibrios y el Banco Central avisa que, ahora sí, está dispuesto a mejorar su posición de reservas. Que se abandone el sonsonete de que estas no son necesarias porque "el dólar flota" es una señal de sentido común.

Así lo señaló semanas atrás el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, en una reunión con inversores en Washington, aunque la novedad en el país se conoció recién ayer. Prioridades…

Captura de pantalla 2025-10-29 a la(s) 6.27.30p. m.

Según el funcionario, eso ocurrirá cuando crezcan la actividad y, en paralelo, la demanda de dinero, lo que permitiría volcar al mercado los pesos necesarios para realizar dichas compras sin necesidad de esterilizarlos, regenerando el círculo virtuoso de la economía.

G4brXsQXYAEV03e

¿Será? En algún momento, seguro, porque no hay nada que caiga para siempre. Además, aunque sostiene su mantra del equilibrio fiscal en las discusiones del Presupuesto 2026, el Gobierno pareciera buscar algún resquicio incluso para moderar sus decisiones más controvertidas. Como ejemplo, ahora acepta actualizar las prestaciones por discapacidad. Curioso: no antes sino después de las elecciones.

Más allá de las fronteras

La dimensión internacional del alineamiento con Estados Unidos no sorprende. Al revés de lo ocurrido un año atrás, cuando seguir la tradición diplomática del país le costó el cargo a Diana Mondino, la nueva Cancillería de Pablo Quirno votó ayer en la Asamblea General de la ONU por el mantenimiento del embargo comercial a Cuba junto a seis países y en contra de 165. Seguramente, los aliados para la causa Malvinas están más en el segundo pelotón numeroso que en el escaso primero.

G4cLVknWAAAhgVt

Mientras, conviene seguir prestándole atención al crecimiento del tema del narcotráfico en la agenda hemisférica de Washington.

Ante la guerra desatada en Río de Janeiro, el Gobierno puso las fronteras en alerta. Lo que ocurre al otro lado de ellas es una tragedia humanitaria de uso político, sin dudas con miras a las elecciones para presidente y gobernador de octubre-noviembre del año que viene.

El jefe fluminense, el bolsonarista Cláudio Castro, admitió que no pidió refuerzos federales antes de embestir contra el Comando Vermelho (Comando Rojo) porque asumió que Luiz Inácio Lula da Silva no le llevaría el apunte.

En verdad, es difícil que alguien lo haga cuando surgen tantas sospechas ominosas sobre las circunstancias en las que se produjeron las 132 muertes del operativo. Según se observó en los cuerpos llevados a una plaza por indignados moradores del complejo de favelas de Penha, muchos presentaban signos de tortura y de ejecución sumaria.

G4bYm4kXwAAX80_ Foto: Captura de redes.

Para Castro, que se llevó previa la materia Derechos Humanos y consiguió dividir incluso al bolsonarismo, las únicas "víctimas" de la mayor carnicería de la historia de Brasil son los cuatro agentes que perdieron la vida.

Lo que no dejó claro es qué clase de comprobación de colusión con las mafias es el trámite expeditivo del balazo en la nuca.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.