Coparticipación federal: los gobernadores perdieron $1,1 billón en el último año

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete de Javier Milei con el apoyo de la mayoría de los gobernadores , pero su arribo como ministro coordinador ya enfrenta su primer desafío: las transferencias automáticas cayeron 2,8% en comparación a los primeros seis meses de 2025, representando una pérdida que implica $1.109.896 millones (o $ 1,11 billones) para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En rigor, de acuerdo a un análisis de la consultora Politikón Chaco en base al DNAP, INDEC y estimaciones propias, el acumulado del primer semestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias por $36,92 billones, respecto a igual período del 2025.

En este marco, la Coparticipación Federal cayó 4,3% acumulado interanual; las Leyes Especiales se ubicaron +11,3% y Compensación del Consenso Fiscal en +12,4%.

La caída interanual de la coparticipación

En tanto, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional de 2026 totalizaron $6,95 billones solo en junio. La baja interanual se explica por un descenso en la coparticipación, cuyos envíos alcanzaron $5.371.338 millones (77% del total) y exhibieron una caída del 8,4%, con la disminución del impuesto a las Ganancias (-14,2%) y del IVA, que se contrajo 4,1%.

Por su cuenta, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales totalizaron envíos a los gobernadores por $1.282.305 millones (18% del total) y mostraron un desempeño con subas del 12,9% real interanual. Los recursos por Compensación del Consenso Fiscal también retomaron el alza: estos recursos totalizaron $298.036 millones (4% del total) y un incremento del 17,4%.

Las provincias más afectadas por la caída de la coparticipación

El conjunto de las 23 provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires registraron descensos interanuales en las transferencias automáticas durante junio de este año. La mayor caída se vio en territorio porteño (-8,1%) debido a su casi nula participación en el reparto de los fondos por Leyes especiales.

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De acuerdo con el estudio, Córdoba, Catamarca y Salta exhibieron los descensos más leves (menor a -3%) por un mayor impacto de los recursos por Compensación del Consenso Fiscal.

Un desafío para Diego Santilli

En este marco, el vínculo de Santilli con los gobernadores enfrenta un contexto complejo. La caída de la coparticipación de junio más las dificultades de recaudación en los diferentes distritos del país podría tensionar todavía más la relación con Nación.

Es que el Gobierno busca destrabar en el Congreso una agenda de reformas que tiene como prioridad los cambios en el sistema electoral pero también empuja modificaciones en la legislación tributaria destinada a extender a las provincias la baja de impuestos iniciada por la gestión de Milei.