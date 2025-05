La fiesta de importaciones y cuotas aviva el Hot Sale, aunque la baja de impuestos condiciona las ofertas

Importaciones multiplicadas por cuatro

“Si comparamos la facturación del primer día con la del Hot Sale 2024, la venta se ve incrementada en un poco más del 300%”, dijo Santiago García Milán, country manager de Tiendamia para Argentina y Perú.

El dato superó las propias expectativas, que eran “triplicar” la facturación. Además, la propuesta de impulso al comercio electrónico aumentó la facturación de Tiendamia un 400% respecto de una jornada común del sitio.

TiendaMIA1.jpg El Hot Sale 2025 es una fiesta de importaciones

La empresa de comercio electrónico que nació en Uruguay y que permite comprar directamente productos de Estados Unidos y China en las tiendas Amazon, eBay y Walmart, es un parámetro del boom importador que estalló en la Argentina de la administración libertaria.

El ranking de productos tecnológicos adquiridos por argentinos en Tiendamia fueron PlayStation 5, los AirPods 4 y el Iphone 14.

En la categoría moda los más elegidos fueron camperas y remeras de Adidas, Tommy Hilfiger y Armani Exchange; y en juguetes fueron modelos de LEGO y muñecas LOL.

Mercado Libre no discriminó entre compras de productos importados o nacionales. Fuentes de la empresa detallaron que durante el primer día de Hot Sale, se vendieron un millón de unidades. Tecnología, Electrodomésticos, Calzados y Fragancias son de los rubros más elegidos por las personas usuarias.

Según las cifras de la empresa de Marcos Galperin los productos más vendidos por unidad fueron: zapatillas, perfumes, suplementos dietarios y cosméticos. Por nivel de facturación, encabezan la lista los celulares, Smart TV, notebooks, zapatillas y lavarropas.

Importaciones más baratas fuera del Hot Sale

Adorni anunció que el Gobierno va a eliminar los aranceles del 16% que tributan los celulares importados. Serán dos etapas, con una baja a 8% en los próximos días para llegar a cero en enero de 2026. Además, se reducirán los aranceles para consolas de videojuegos.

El vocero-candidato adelantó también que habrá una reducción de los impuestos internos a los celulares, televisores y equipos de aire acondicionado importados que ahora pagan el 19% y pagarán el 9,5%.

Mientras que a estos mismos equipos, pero fabricados en la provincia de Tierra del Fuego, se les eliminará la alícuota del 9,5% de impuestos internos.

Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica explicaron a Letra P que "la reducción de los impuestos internos va en la dirección correcta porque es una reducción del costo argentino que impacta en el precio final de los productos".

"Estamos en contra de la baja de aranceles", plantearon y expresaron: "Preocupa a las empresas del sector y puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la isla".

Un cóctel pro importador en un mundo que se protege

Desde su llegada a la Casa Rosada, la administración libertaria perfeccionó un sesgo pro-importaciones, con el objetivo de bajar los precios del mercado interno.

Así amplió el límite de compras para uso personal por correo en el exterior hasta u$s 3.000 y dispuso que las compras de u$s 400 no deben pagar aranceles de importación. También amplió el peso permitido de los paquetes importados hasta 50 kg.

La administración libertaria eliminó controles aduaneros que funcionaban como medidas para-arancelarias de resguardo de la producción local en sectores denominados sensibles: textiles e indumentaria, calzado, electrodomésticos medianos y pequeños. Asimismo, alentó la importación de productos alimenticios mediante la baja de impuestos.

Tierra del fuego Javier Milei, las importaciones y el régimen diferencial de Tierra del Fuego.

A propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la administración mileísta llegó al paroxismo de permitir el ingreso de máquinas herramientas usadas que se fabrican en Argentina y que se exportan a Latinoamérica.

Así, en el primer trimestre de 2025 las compras externas aumentaron en cantidades un 45,7%, con incrementos en todas las categorías de importación: vehículos automotores de pasajeros (76,6%), bienes de capital (68,0%) y bienes de consumo (66%).

El dólar barato también impulsa los viajes al exterior. Uno de los productos más buscados en el Hot Sale son fronteras afuera. Así se resentirá la balanza de divisas del turismo: en el primer trimestre de 2025, se registró casi un 80% de aumento de personas que viajaron al exterior y, por el contrario, bajó el 24% la cantidad de turistas que visitaron el país.

Mientras que el gobierno libertario encabeza la apertura de la economía argentina con el objetivo declamado de “la integración con el mundo”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump descolocó al sistema de comercio mundial con la imposición de aranceles a todos los productos que recibe su país, a fin de reconstruir su ecosistema industrial.